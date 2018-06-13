FoodBand.ru опубликовал ТОП 10 самых популярных пицц Москвы

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Пиццу любят все, а те, кто ее не любит, скорее всего, ее не пробовали. Она проста в приготовлении, имеет множество начинок, доступна для заказа почти в каждом ресторане и кафе. Это итальянское блюдо получило большую популярность во всем мире, и Россия не исключение.

У каждого любителя пиццы свои предпочтения. Кому-то нравится «Маргарита», кто-то предпочитает «Баварскую» и всегда найдутся ценители экзотической «Гавайской». Какую пиццу предпочитают Москвичи в 2018 году? Чтобы это выяснить, обратимся к статистике крупного московского доставщика пиццы FoodBand.ru. Они составили ТОП 10 самых востребованных пицц Москвы.

ТОП пицц Москвы:

10. Баварская. Любимая многими пицца из мясных ингредиентов замыкает топ.

9. Цезарь. Цезарь – это не только древнеримский полководец и салат, но еще и вкусная куриная пицца.

8. Чикен Алоха. Прекрасное сочетание из ананасов и курицы с кисло-сладким соусом.

7. Ассорти Острая. Для тех, кто любит поострее: салями Пепперони и молодая говядина. Запоминающийся яркий вкус и приятный аромат.

6. Маргарита. Исторический рецепт, благодаря которому пицца стала известной во всем мире. Названа в честь итальянской королевы Маргариты.

5. Пепперони. Известная пицца, названная в честь главного ингредиента – колбасы Пепперони.

4. Четыре сыра. Любители благородных сортов сыра обязательно оценят: сочетание четырех видов сыра и томатной пасты.

3. Мясная. Оторваться от этой пиццы просто невозможно. В ее состав входит куриное филе, говядина, бекон, шампиньоны и сыр Моцарелла.

2. Жульен. Благодаря входящим в состав ингредиентам, пицца полностью повторяет вкус Жульена – традиционной французской закуски.

1. Куриная. Начинка из куриного филе и сыра Моцарелла с белым соусом. Сытная и вкусная, заслужено занимает первое место по популярности.

«Москвичи в большинстве своём предпочитают классические виды пиццы. Это и не удивительно. Они давно себя зарекомендовали как оптимальное сочетание цены и вкуса», - говорит представитель компании FoodBand.ru.

Выбор пиццы огромен. При посещении пиццерии у многих в буквальном смысле разбегаются глаза при взгляде на меню. Если знакомство с итальянской кухней для вас только начинается – любая из упомянутых выше пицц станет хорошим началом. Теперь вы точно не ошибетесь в выборе!