12 июня отмечается День России

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Во вторник в РФ отмечается День России, в частности, в Подмосковье и Москве в честь праздничной даты пройдет множество торжественных и развлекательных мероприятий.

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Одинцовском районе состоится первый Всероссийский военно-патриотический фестиваль юношеских коллективов. На фестивале пройдут показательные выступления групп специальных караулов общественных патриотических организаций, команды исполнят песни военных лет, танцевальные номера. Будет открыта выставка «Воинские символы — традиции и современность» (история военных геральдических знаков), пишет РамблерНовости.

Кроме того, посетители увидят творческие работы патриотических объединений (живопись, графика, фотоработы) и показ исторической военной формы одежды, которую продемонстрируют участники фестиваля.

В Химках также пройдет масштабное празднование Дня России. По предварительным данным, участие в гуляниях примут несколько тысяч жителей и гостей округа. В этом году при украшении Химок используют более 5 тысяч различных элементов: более 3 тысяч флагов расцвечивания, а также различные объемно-декоративные конструкции, билборды и плакаты.

В Подольске во вторник пройдет акция «Российский триколор». Активисты молодежных организаций в этот день будут раздавать всем желающим ленточки цвета российского флага в сквере Поколений, городском парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина, на площади Славы, в микрорайоне Климовск на Октябрьской площади, в микрорайоне Кузнечики на бульваре 65-летия Победы.

В столице же стартовал фестиваль «День России. Московское время». В его рамках в парке Победы установили площадку для пляжного футбола, а на переходе от площади Революции к Манежной площади — поле для пляжного волейбола. Профессиональные спортсмены — футболисты и волейболисты — проведут на них показательные матчи и бесплатные мастер-классы для всех желающих.

В парке Горького в рамках фестиваля оборудовали большую арену для киберфутбола, где каждый желающий может сыграть в видеоигру FIFA-18. Там же проведут встречи с известными футболистами, киберфутболистами и спортивными комментаторами.

На Тверской площади праздничные мероприятия посвятят завораживающей эпохе 1920-х годов — направлениям в моде, танцах, кулинарии. Всем желающим дадут уроки свободного танца, созданного знаменитой Айседорой Дункан, и других популярных в то время стилей.

Праздничные мероприятия также организуют в День России в 20 парках и четырех усадьбах столичного департамента культуры. Во вторник гостей приглашают посетить познавательные лекции об истории и культуре страны, принять участие в мастер-классах и викторинах, освоить зумбу и гавайскую хулу.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года праздник носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.