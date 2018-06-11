Исследование: 32% россиян не считают День России личным праздником

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В преддверии празднования 12 июня Superjob провел опрос, в котором попросил респондентов ответить на вопрос, считают ли они этот праздник личным. Подробнее - в материале Planet Today.

53% респондентов ответили утвердительно, 32% признались в том, что не считают День России личным праздником, 15% с отношением не определились.

При этом среди ответивших утвердительно женщин больше, чем мужчин на 8 процентов.

Также респондентам было предложено ответить на вопрос, в какой день, по их мнению, стоит отмечать День России.

Среди ответов чаще всего встречаются варианты – в любой выходной день, 9 мая, в день воссоединения Крыма с Россией, 12 декабря - в один день с Днем Конституции.

Среди самых оригинальных ответов – в день рождения А.С. Пушкина 6 июня и 21 сентября в годовщину Куликовской битвы.