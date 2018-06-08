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Пассажирка самолета потребовала остановить лайнер на ходу

Пятница, 08 Июня 2018 14:21
Пассажирка самолета потребовала остановить лайнер на ходу Фото из открытых источников

"Остановите, я сойду", — кричала неадекватная пассажирка авиарейса "Мельбурн - Перт", чем несколько напугала других пассажиров. О странном инциденте в небе над Австралией сообщил портал ABC News.

 

Происшествие, по уточненным данным, имело место в одном из авиалайнеров компании Virgin Australia. Рейс "Мельбурн - Перт", как вспоминают имевшие несчастье лететь им пассажиры, больше походил на "рейс из ада".

 

Женщина кричала, ругалась, угрожала другим пассажирам и бортпроводникам, а также вела себя в целом неподобающим образом. "Она кричала, что убьет нас всех, если самолет немедленно не остановится. Доводы о том, что мы вообще-то летим, то есть самолет нельзя вот так вот запросто остановить, на нее не действовали", — рассказывают пассажиры, многие из которых до сих пор не могут прийти в себя.

 

В конце концов экипаж решил выполнить требование женщины, и нет, не остановить самолет, а посадить его раньше времени. Экстренная посадка была совершена в аэропорту Aделаиды, и женщина, которая не могла дышать в самолете, наконец-то оказалась на свободе. Примечательно, что ей не было предъявлено никаких обвинений — полицейские только осмотрели ее багаж, прежде чем отпустить.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Самолет
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