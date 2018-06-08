Из носа китайца достали огромную пиявку, которая жила там 2 недели

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Из носа жителя Китайской Народной Республики, который жаловался на постоянные носовые кровотечения, извлекли огромную пиявку, которая прожила там не менее двух недель. Об уникальном случае пишет таблоид Daily Mirror.

Все началось с того, что пятидесятиоднолетний мужчина, который живет в Гуанси-Чжуанском автономном районе, решил съездить в провинцию Юньнань. Предполагается, что там-то ему в нос и заползла немаленьких размеров пиявка.

"Когда мой муж вернулся из поездки, то у него начались кровотечения из носа. Я, кстати, видела, как у него из носа выглядывало что-то, но потом оно вроде исчезло", — рассказывает супруга мужчины.

Когда носовые кровотечения стали совсем уж невыносимыми, мужчина решил все-таки обратиться к доктору. Который тоже заметил что-то неладное — в ноздрях у мужчины было какое-то живое существо. Аномалию подтвердила и эндоскопия. Наконец, пустив в ход специальные щипцы, врач сумел извлечь из носа пациента пиявку. Присутствовавшая при этом медсестра, по словам врача, чуть было не потеряла сознание.

Вывод — если попадете в провинцию Юньнань, то... в общем, не суйте свой нос куда попало.