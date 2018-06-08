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Из носа китайца достали огромную пиявку, которая жила там 2 недели

Пятница, 08 Июня 2018 09:17
Из носа китайца достали огромную пиявку, которая жила там 2 недели Фото из открытых источников

Из носа жителя Китайской Народной Республики, который жаловался на постоянные носовые кровотечения, извлекли огромную пиявку, которая прожила там не менее двух недель. Об уникальном случае пишет таблоид Daily Mirror.

 

Все началось с того, что пятидесятиоднолетний мужчина, который живет в Гуанси-Чжуанском автономном районе, решил съездить в провинцию Юньнань. Предполагается, что там-то ему в нос и заползла немаленьких размеров пиявка.

 

"Когда мой муж вернулся из поездки, то у него начались кровотечения из носа. Я, кстати, видела, как у него из носа выглядывало что-то, но потом оно вроде исчезло", — рассказывает супруга мужчины.

 

Когда носовые кровотечения стали совсем уж невыносимыми, мужчина решил все-таки обратиться к доктору. Который тоже заметил что-то неладное — в ноздрях у мужчины было какое-то живое существо. Аномалию подтвердила и эндоскопия. Наконец, пустив в ход специальные щипцы, врач сумел извлечь из носа пациента пиявку. Присутствовавшая при этом медсестра, по словам врача, чуть было не потеряла сознание.

 

Вывод — если попадете в провинцию Юньнань, то... в общем, не суйте свой нос куда попало.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости нос
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