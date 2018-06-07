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Сколько россиян побывали в Анталье с начала года?

Четверг, 07 Июня 2018 15:01
Сколько россиян побывали в Анталье с начала года? Фото из открытых источников

За время, прошедшее с начала текущего года, турецкий курорт Анталью посетило уже более одного миллиона туристов из Российской Федерации — сообщает туристический портал newstraveller.ru, в распоряжении у которого появилась соответствующая статистика.

 

"Миллион с лишним отдохнувших в Анталье россиян за пять месяцев — это своеобразный рекорд. В прошлом году, например, этот показатель был на сорок семь процентов меньше", — говорят представители Ассоциации туристических операторов России.

 

По данным АТОР, только в течение мая 2018-го года в Анталью из России приехали почти семьсот сорок тысяч человек. Это рекордный показатель, если оценивать количество туристов из какой-то определенной страны. На втором месте Германия — с начала года Анталью посетили шестьсот тысяч немцев.

 

В десятку стран, у жителей которых Анталья пользуется высокой популярностью, входят также Украина, Нидерланды, Великобритания, Польша, Израиль, Бельгия и Литва. Общее количество туристов, которые с января по май посетили турецкий курорт, приближается к трем миллионам человек. В общем, можно с полной уверенностью говорить о том, что Анталья переживает сейчас настоящий расцвет.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Туризм
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