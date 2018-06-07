В гостинице на Шпицбергене застрял белый медведь

ЧП локального масштаба, с которым столкнулись обитатели гостиницы, расположенной на одном из норвежских островов архипелага Шпицберген, было спровоцировано белым медведем, который застрял в одном из помещений здания.
"Я пришла в гостиницу утром и увидела, что к нам опять заходил медведь. Сломанная дверь, грязные следы, оставленные лапами медведя — в общем, все как всегда. Изучая последствия медвежьего вторжения (животное вскрыло несколько мешков с отходами и разбило пару винных бутылок), я поняла, что медведь все еще здесь...", — рассказывает Малин Старк, сотрудница отеля.
Оказалось, что медведь каким-то образом захлопнул дверь одной из комнат изнутри, и, в итоге, стал пленником отеля. Животное пыталось выбраться через окно, однако застряло в нем подобно Винни-Пуху из советского мультфильма.
Осознав серьезность ситуации, сотрудники отеля вызвали "специалистов по медведям", которые прибыли на место происшествия на вертолете. Но медведю почему-то не захотелось иметь дело с этими самыми "специалистами", поэтому он предпринял невероятное усилие и все-таки протиснулся в узкое окошко, а затем убежал к воде и уплыл от людей подальше.
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