Невероятно: В Дубае «железный человек» взлетел в небо

Реактивный ранец, представленный на выставке высоких технологий в Дубае, не оставил равнодушным никого — британского изобретателя, продемонстрировавшего невероятный костюм для полета, уже назвали "Железным человеком".
Смотрите видео ниже, чтобы убедиться в потрясающей крутости реактивного костюма. Он действительно делает своего обладателя весьма похожим на какого-нибудь супергероя, так что сравнение с "Железным человеком" появилось отнюдь не просто так.
Разработчик чудо-устройства — Ричард Браунинг, бывший военный, ныне переквалифицировавшийся в изобретателя. Созданный им костюм позволяет перемещаться в воздухе в вертикальном положении, осуществляя управление полетом при помощи рук.
"Создание этого костюма стало очень сложным вызовом для меня — поднять в воздух человека, а также четыре десятка килограммов дополнительного оборудования — это, знаете ли, не шутки. Но в итоге у меня все получилось — сейчас костюм готовится к массовому производству, а мы параллельно с этим тренируем пилотов", — рассказывает Ричард Браунинг.
Изобретатель верит, что у его детища большое и светлое будущее. Комментируя это, эксперты отмечают, что такой костюм действительно мог бы найти целое множество полезных применений.
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