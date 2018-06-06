Невероятно: В Дубае «железный человек» взлетел в небо

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Реактивный ранец, представленный на выставке высоких технологий в Дубае, не оставил равнодушным никого — британского изобретателя, продемонстрировавшего невероятный костюм для полета, уже назвали "Железным человеком".

Смотрите видео ниже, чтобы убедиться в потрясающей крутости реактивного костюма. Он действительно делает своего обладателя весьма похожим на какого-нибудь супергероя, так что сравнение с "Железным человеком" появилось отнюдь не просто так.

Разработчик чудо-устройства — Ричард Браунинг, бывший военный, ныне переквалифицировавшийся в изобретателя. Созданный им костюм позволяет перемещаться в воздухе в вертикальном положении, осуществляя управление полетом при помощи рук.

"Создание этого костюма стало очень сложным вызовом для меня — поднять в воздух человека, а также четыре десятка килограммов дополнительного оборудования — это, знаете ли, не шутки. Но в итоге у меня все получилось — сейчас костюм готовится к массовому производству, а мы параллельно с этим тренируем пилотов", — рассказывает Ричард Браунинг.

Изобретатель верит, что у его детища большое и светлое будущее. Комментируя это, эксперты отмечают, что такой костюм действительно мог бы найти целое множество полезных применений.