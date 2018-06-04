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Алена Верухина о духовном развитии как основе развития здоровых семейных отношений

Понедельник, 04 Июня 2018 13:01
Алена Верухина о духовном развитии как основе развития здоровых семейных отношений Фото из открытых источников

Разводы, супружеские измены, скандалы и конфликты – все эти негативные явления очень часто сопровождают жизнь средней современной семьи. Многие люди даже говорят о том, что семейный образ жизни препятствует подлинному духовному развитию человека. «Мой муж/жена меня тормозят», «Вот если бы мой муж/жена тоже духовно развивались…» – и так далее и тому подобное. На самом деле этими общими фразами люди прикрывают собственное неумение и нежелание изменить жизнь своей семьи в лучшую сторону.

 

Есть другая расхожая фраза: «Не можешь решить проблему – измени своё отношение к ней». Другими словами, если возникли проблемы в семейных отношениях, не следует торопиться в ЗАГС или в суд, чтобы поставить такой, казалось бы, долгожданный штамп о разводе. Корень конфликта всегда – в двоих. Всегда виноваты оба – поверьте. Да вы и сами знаете….

 

«Бытовуха», как сегодня принято говорить, действительно заедает. Ипотека, потребительские кредиты на всякие, казалось бы, очень важные «необходимости» – да кто только с этим не сталкивался! За этими насущными мелочами мы умудряемся забыть об очень важном – о собственном духовном развитии.

 

Чтобы семейные отношения не мешали духовному развитию, необходимо, для начала, поменять свое отношение к супругу или супруге, к детям, к родителям. Важно работать над собой и над своими отношениями, стремиться их совершенствовать,

 

Если быть честным до конца, то по духовному пути идёт человек сам. Он идёт один, хотя при этом рядом с ним – единомышленники, близкие, друзья. Это – здорово, это – радостно! Но первые шажочки, шаги человек делает всё-таки сам. И отвечать за свои поступки, за свои действия – тоже будет сам.

 

Вступая в брак или же приняв решение о совместном проживании (это уж как кому будет угодно!), важно понимать, что муж/жена действительно становятся зеркалом, отображением того, что с тобою или с вами происходит. Это то самое зеркало, где можно увидеть и самое хорошее, и самое плохое. То есть – всё. Получить объективную картину мира.

 

Склонность к манипуляции, моральная тирания, эгоизм, эгоцентризм и так далее… Когда замечаете, что в партнёре что-то не нравится – это как сигнал, как знак, что надо обратить внимание на себя, подумать, точно ли вы подходите своему партнеру или же нужно постараться что-то изменить в себе самом, в своем отношении к семье и ее членам. Если что-то раздражает – значит, это есть и в вас. Навязывая супругу свое мнение, убеждая его сделать так, как вы это видите, вы, таким образом, лишаете его возможности приобрести собственный опыт. Пойти своим путем. Иными словами, живя в семье, мы учимся уважать выбор друг друга.

 

Как писал американский мыслитель Л. Рон Хаббард, семья – это кирпичик любого общества. От того, насколько духовна семья, как она соблюдает моральные принципы, следует духовно-нравственным ценностям, зависит и общее духовное состояние, и развитие общества. Поэтому так важен выбор своей «второй половины», и столь необходимо, чтобы супруги подходили друг другу по морально-нравственным и духовным ценностям, были готовы жить в мире и согласии, а главное – воспитывать своих детей в подлинной нравственности, заботясь о том, чтобы дети выросли полноценными членами общества.

 

Автор Алена Верухина 

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги семья
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