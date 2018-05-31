Жителя Великобритании едва не убило стадо агрессивных коров

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Проживающий в Великобритании мужчина по имени Адам Делвес едва не погиб, когда на него, прогуливающегося с собакой, напали разъяренные коровы и быки. О шокирующем происшествии сообщает газета Metro.

Делвес гулял со своей собакой по кличке Лекси и в какой-то момент к нему приблизилось стадо из полутора десятков парнокопытных. Обычно, по словам британца, коров можно напугать криком или хлопаньем в ладоши, но в этот раз все было иначе — животные набросились на мужчину всем скопом, не дав ему опомниться.

"Бык поднял меня на рога и швырнул об забор, а затем подбежали другие и начали топтать меня. Я, признаться, думал, что мне конец", — рассказывает пострадавший. Делвесу удалось выжить только благодаря тому, что одно из животных перебросило его через забор.

"Я полз оттуда так быстро, как только мог, а затем вызвал скорую. Медики насчитали на мне огромное количество ушибов и ссадин, а также диагностировали повреждение нерва на ноге", — добавляет атакованный коровами мужчина, отмечая, что сильные боли, которые он теперь испытывает, не позволяют ему работать таксистом.

Нападение коров — это, на самом деле, не редкость. В одной только Великобритании с 2000 по 2015 год коровы убили семь с половиной десятков людей.