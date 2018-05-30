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Эрмитажный кот-предсказатель сбросил вес и активно тренируется к ЧМ-2018

Среда, 30 Мая 2018 12:34
Эрмитажный кот-предсказатель сбросил вес и активно тренируется к ЧМ-2018 Фото из открытых источников

Эрмитажный кот-предсказатель Ахилл, который уже занимался прогнозированием итогов Кубка конфедераций, будет выполнять те же задачи в рамках Чемпионата мира по футболу, который в этом году проходит на территории Российской Федерации. Кот-предсказатель уже начал готовиться к своей непростой работе — он, в частности, сел на диету и занимается спортом.

 

"В данный момент мы готовим Ахилла к выполнению поставленной задачи — кот-предсказатель Чемпионата мира должен быть, конечно же, в хорошей физической форме", — говорит Анна Кондратьева, ветеринар Государственного Эрмитажа.

 

По данным информационного портала inforeactor.ru, ветеринары разработали для эрмитажного кота особую программу, которая предусматривает как диетические меры, так и специализированные тренировки. Кот, например, бегает в колесе подобно какой-нибудь белке — это упражнение помогает ему лучше концентрироваться. В здоровом коте, в общем, здоровый дух.

 

В начале этого года, напомним, появилась новость о том, что кот Ахилл набрал целый килограмм лишнего веса. Для того, чтобы Ахилл окончательно не заплыл жиром, и была разработана специальная программа. Сейчас животное-предсказатель чувствует себя отлично.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости кот
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