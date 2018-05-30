Эксперты назвали необычные вещи, возбуждающие мужчин

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Эксперты, сосредоточившиеся на изучении интимных сторон человеческой жизни, рассказали о необычных вещах, которые возбуждают мужчин. Материал, посвященный этому, опубликовал информационный ресурс actualnews.org

Одно из первых мест в рейтинге необычных возбуждающих мужчин вещей досталось, к некоторому удивлению экспертов, спонтанности — мужская часть населения, как выяснилось, очень ценит открытых к интимным авантюрам женщин, а также женщин, которые в целом не боятся всего нового.

"Мужчины, как правило, не могут устоять перед инициативными женщинами, которые привыкли инициировать процесс. И речь тут идет не только о начале отношений, но и об интимной стороне жизни", — поясняют специалисты.

Интересно, но опросы показывают, что многим мужчинам, вопреки маркетинговым стереотипам, по душе женщины с небольшой грудью. Дамам, откладывающим деньги на увеличение груди, стоит погуглить соответствующие исследования.

"Навязанные масс-медиа стереотипы вообще редко совпадают с реальностью — мужчины, например, нормально относятся к женским морщинам, растрепанным волосам, а также прочим проявлениям того, что многие женщины считают недопустимым", — рассказывают специалисты.