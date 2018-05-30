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Женский взгляд: Как скромный доход мужчины влияет на отношения

Среда, 30 Мая 2018 09:16
Женский взгляд: Как скромный доход мужчины влияет на отношения Фото из открытых источников

На просторах микроблогингового сервиса Twitter вспыхнула бурная дискуссия, посвященная влиянию доходов мужчин и женщин на отношения. Поводом для спора стало исследование, которое было проведено еще в 2015 году, однако по какой-то причине вновь стало актуальным.

 

Речь идет об исследовании, согласно которому тридцать восемь процентов жительниц США зарабатывают больше, чем их супруги или бойфренды. Это, как выяснилось, проблема — многие мужчины чувствуют себя некомфортно, если их вторая половинка зарабатывает больше. По информации, которую опубликовали сотрудники Чикагского университета, над семьями, где жена зарабатывает больше мужа (например, на пять тысяч долларов в год), нависает довольно-таки серьезная угроза развода.

 

Автор исследования 2015-го года, Эшли Си Форд, заметила, что проблема, которую она поднимала три года назад, не утратила своей актуальности, поэтому предложила подписчикам своего твиттера высказаться по теме.

 

Вот тут-то и вспыхнул спор — разница в доходах в пользу женщины, как следует из опроса, действительно является весьма серьезным испытанием для романтических отношений. Нет, существуют, безусловно, женщины и мужчины, которые не видят в этом проблемы, но их явно меньше, чем тех, которые чувствуют себя неудобно, если разница в доходах противоречит гендерным стереотипам.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости доход
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