Лучший коуч месяца Надежда Мел

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Жить в современном мире не так уж и просто, особенно если не плыть по течению, а стараться сделать свою жизнь насыщенной и полезной и для себя, и для людей. Далеко не каждый человек может самостоятельно справиться с определением вектора жизненного пути, задать себе определенные координаты и постепенно добиваться поставленных целей. Многие хотят начать развиваться, достигать и побеждать, но не знают, с чего начать свой путь. И тогда на помощь приходит коуч по саморазвитию и самореализации – тренер, способный привести к жизненному успеху.

В современной России коучей много, но далеко не все из них действительно являются настоящими мастерами своего дела, обладающими глубокими знаниями и навыками. Среди лучших коучей и бизнес-тренеров страны достойное место занимает Надежда Мел. Надежда Мел – лучший коуч месяца по версии сервиса "Найдем Профессионала", настоящий специалист своего дела с прекрасным образованием и большим жизненным и профессиональным опытом.

Надежда Мел – коуч с 11-летним стажем. Но при этом она не забывает о постоянном развитии и совершенствовании своих знаний. Ведь чтобы учить других, нужно самому постоянно быть в тренде самых актуальных и востребованных тенденций современности, разбираться в психологии и экономике, менеджменте и маркетинге, не забывая при этом и о развитии общего кругозора. В настоящее время Надежда проходит обучение на дипломированного бизнес-тренера по международной программе MMIBA и ICU.

Надежда Мел – автор и ведущий тренингов-марафонов «Возможно все» и «Техника привлечения денег». Главная цель марафона «Возможно все» – научить людей мыслить в правильном направлении, ставить перед собой правильные цели и задачи и формулировать свои желания. Марафон помогает человеку убрать из своей жизни все лишнее, что могло выступать в качестве препятствий на пути к успеху.

Благодаря марафону человек получает навык добиваться желаемого всегда и везде, без особых усилий. В проведении марафона Надежда учит людей материализовывать свои мысли. Поскольку марафон проходит онлайн, Надежда остается на связи с его участниками и всегда может подсказать, ответить на вопросы или выслушать людей, рассказывающих о своих достижениях. Кстати, обратная связь с коучем – один из главных секретов популярности марафона Надежды. Ведь людям не просто нужны определенные знания, им часто нужен и «проводник», который сможет подсказать, направить, раскрыть какие-то нюансы и тонкости, а при необходимости и психологически поддержать. Сейчас многие известные блогеры и предприниматели рекомендуют марафон «Возможно все», поскольку он действительно помогает людям добиться желаемого.

Другой марафон Надежды – «Техника привлечения денег» – направлен на расширение финансового сознания. Благодаря участию в марафоне, люди познают двенадцать законов, по которым деньги сами идут в руки, выстраивают эффективные отношения с финансами и устраняют блоки, которые мешали денежным средствам идти в руки.

Надежда Мел была номинирована на звание "Лучший бизнес коуч месяца". И она действительно является одним из лучших российских специалистов в данном направлении. За помощью к Надежде обращаются и известные предприниматели, и начинающие стартаперы, и люди, совершенно далекие от бизнеса. Всем им Надежда готова помочь научиться побеждать в жизни и материализовывать свои мысли.

Как правило, талантливый человек многогранен. К Надежде Мел это утверждение применимо в полной мере. Надежда – писатель, член Российского Союза писателей и Международного союза писателей «Новый современник». В 2017 году она была номинирована на литературную премию «Чаша таланта», а в 2018 году выдвинута в номинациях «Поэт года» и «Русь моя».

Надежда Мел пишет не только стихи и прозу, но и музыку. В 2018 году три ее трека были отобраны на известный международный музыкальный конкурс «Unsigned Only 2018». Произведения Надежды пользуются популярностью в США, Германии и других европейских странах.

Самая главная награда, как подчеркивает Надежда, – благодарность ее клиентов, учеников, которые не устают радоваться своим успехам и делятся с коучем очередными достижениями на жизненном пути. Надежда Мел с полным правом заслуживает звания лучшего коуча месяца.