В меховой компании Михаила Гуцериева рассказали, зачем чипируют меховые изделия, и как выбрать шубу по новым правилам

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В 2016 году вступило в силу постановление Правительства РФ, обязывающее производителей, продавцов и импортеров проводить маркировку изделий из натурального меха. Российский меховой бренд Gutseriev & Maximova, принадлежащий бизнесмену Михаилу Гуцериеву, рассказал о правилах маркировки, какие изделия ей подлежат, и что это значит для покупателя.

Чипирование

Согласно постановлению Правительства РФ №787 производители изделий из натурального меха теперь обязаны проводить обязательную маркировку – чипирование специальными контрольными идентификационными знаками (КиЗ). Необходимость в такой мере контроля, безусловно, есть, и мы это прекрасно понимаем.

Во-первых, маркировка позволит производителю меховых изделий отследить весь путь меха от начала до конечного этапа. Во-вторых, с такой системой контроля недобросовестные поставщики не смогут выдавать один вид пушнины за другой, окрашенный мех за натуральный окрас, а отечественный мех выдавать за зарубежный.

На заметку покупателям: зарубежный мех маркируется идентификационными знаками красного цвета, российский – зеленого.

Какие изделия подлежат маркировке

На данный момент обязательной маркировке подлежат изделия, поступающие в продажу на территории Евразийского экономического союза. Это Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Чипами оснащаются изделия из меха соболя, норки, песца, лисицы, енота, нутрии, овчины и некоторых других видов натурального меха. По решению Правительства сейчас маркируются все предметы одежды: шубы, муфты, боа, воротники, изделия с подкладкой из натурального меха и даже меховые галстуки (да, у нас есть и такие вещи).

К продаже без чипов допускаются варежки, митенки, перчатки, сумки и рюкзаки из меха, некоторые головные уборы, а также игрушки и брелоки.

Значение маркировок для потребителя

Любой покупатель при покупке мехового изделия, входящего в перечень предметов одежды, подлежащей чипированию, сможет напрямую удостовериться в подлинности меха, узнать страну его происхождения, производителя и номер декларации соответствия просто отсканировав код. По сути, вся история конкретного изделия с момента его производства и до момента продажи в бутике доступна каждому покупателю. Разумеется, от покупки вещей с отсутствием соответствущей маркировки мы рекомендуем отказаться, поскольку его могли произвести контрафактным, незаконным путем.