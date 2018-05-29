Роструд назвал самые частые причины смерти на рабочем месте‍

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Если жители Российской Федерации умирают на рабочих местах по причинам, не связанным с производственным травматизмом, то речь чаще всего идет о последствиях болезней сердечно-сосудистой системы, а также об отравлениях алкоголем и самоубийствах. Такой статистикой поделилось издание "Известия", изучившее соответствующий доклад Роструда.

Смерть на рабочем месте, как указано в исследовании Федеральной службы по труду и занятости, нередко связана со стрессовыми факторами и слишком большими нагрузками. Заболевания сердца и сосудов, которые являются главной причиной смерти на рабочем месте, в целом лидируют в печальной статистике причин летальных исходов в стране, так что ничего удивительного здесь нет.

По итогам прошлого года в России было зафиксировано более чем две с половиной тысячи смертей, которые произошли на рабочих местах, но не были связаны с производством. Восемьдесят пять процентов этих смертей были обусловлены общими заболеваниями, среди которых болезни сердца заняли семьдесят пять процентов, а болезни сосудов — восемь процентов.

Четыре с лишним процента смертей на рабочих местах — самоубийства, и еще почти три с половиной процента — острая алкогольная интоксикация.

Риск внезапной смерти, в том числе и на рабочем месте, можно в значительной степени уменьшить, если осуществлять своевременную диспансеризацию — уверены специалисты.