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Дети нарисовали Москву на асфальт

Понедельник, 28 Мая 2018 15:21
Дети нарисовали Москву на асфальт Фото из открытых источников

В парке «Зарядье» состоялось подведение итогов Конкурса детского рисунка «Москва – для жизни, для детей! Градостроительная политика глазами маленьких москвичей». Творчество юных художников оценивали члены жюри, в составе которого были эксперты в архитектурной и градостроительной сфере, художники, дизайнеры, фотографы и представители театрального и арт-сообщества. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, конкурс является ежегодным и проводится на протяжении уже шести лет: «С юного возраста мы стараемся прививать любовь к нашему городу маленьким москвичам. И, конечно, творчество – это самый лучший способ сделать эту воспитательную работу не только эффективной, но и увлекательной для детей».   

 

Как подчеркнул Сергей Лёвкин, мероприятие поддерживается мэрией и лично Мэром Москвы Сергеем Собяниным. По его словам, популярность конкурса среди школьников, их родителей и педагогов неуклонно растет: конкурс стартовал первый раз в 2013 году с 80 рисунков, а в последние годы количество работ от учеников 1-5 классов и дошкольников варьируется в диапазоне от 900 до 1,5 тыс.

 

В 2018 году Конкурс проводился по следующим номинациям: «Москва — город истории и культуры», «Москва — город в движении», «Москва — город будущего», «Москва – город-сад». Работы участников конкурса были представлены в «Зарядье». На них юные художники изобразили современную жизнь в Москве, памятники культуры, современный транспорт, проспекты, мосты, улицы, повседневные ситуации в мегаполисе, а также проявили фантазию и показали то, какой может стать Москва через 10-15 лет. В рамках торжественной Церемонии награждения победителей конкурса, в «Зарядье» состоялся конкурс рисунка на асфальте, где ребята продемонстрировали художественное творчество, рисуя Москву уже не карандашами и красками, а разноцветными мелками.

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Москва
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