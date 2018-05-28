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28 мая в России отмечают День пограничника‍

Понедельник, 28 Мая 2018 10:46
28 мая в России отмечают День пограничника‍ Фото из открытых источников

Двадцать восьмого мая пограничники Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник. Который в этом году особенный — в 2018 году пограничной охране исполняется сто лет.

 

Да, именно двадцать восьмого мая 1918-го года Совет народных комиссаров объявил о создании пограничной охраны границ РСФСР. Впрочем, за время, отделяющее нас от тех событий, пограничная служба трансформировалась в самой значительной степени.

 

Уже, например, в 1919 году пограничная охрана была переименована в пограничные войска. Затем, в течении нескольких следующих десятилетий, погранвойска переходили от одного государственного ведомства к другому, но их суть, при этом, оставалась той же.

 

Весной 1957-го погранвойска перешли под контроль КГБ. В конце 1991-го, после реформирования КГБ, ГУ пограничных войск СССР было упразднено, а ему на замену пришел комитет по охране госграницы.

 

В 1993 году была создана Федеральная пограничная служба — она взяла на себя все функции по контролю над погранвойсками. ФПС, однако, была упразднена в 2003 — теперь пограничные органы контролируются Федеральной службой безопасности. В данный момент границы РФ охраняются исключительно контрактными военнослужащими.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости пограничники
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