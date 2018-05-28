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Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, когда в столице появятся канатные дороги

Понедельник, 28 Мая 2018 08:44
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, когда в столице появятся канатные дороги Фото из открытых источников

Инвестиционный портал Москвы информирует, что канатные дороги станут частью транспортной системы Москвы через три года. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина на Петербургском экономическом Форуме, отметив, что Москва на реализацию проекта не потратит ни рубля.

 

Новая воздушная трасса между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал» будет реализована на принципах государственно-частного партнерства. В результате пассажиры смогут тратить на дорогу около 7 минут, а в сутки по воздушному мосту проехать смогут 19 тыс. человек.

 

Канатная дорога будет частью транспортной сети в рамках городской билетной системы по доступным тарифам, а попасть туда можно будет прямо из метро по наземным галереям. Как подчеркнул глава столичного Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов, проект снимет загруженность других видов транспорта без бюджетных затрат.

 

Также он отметил, что компания BPS International и Doppelmayr Seilbahnen GmbH, инвесторы проекта, рассматривают возможность открыть в Москве производство в сфере канатных дорог. 

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Москва
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