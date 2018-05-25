Бежать, чтобы помочь: «МегаФон» меняет скорость на мегабайты добра

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27 мая в Москве пройдет Зеленый марафон «Бегущие сердца». В рамках мероприятия компания «МегаФон» на финишной прямой организует 100 метровый благотворительный забег, который поможет собрать больше средств для фонда - «Обнаженные сердца». Для тех, кто не сможет выйти на дистанцию в это воскресенье, «МегаФон» составил карту московских локаций для регулярных занятий бегом. Подробнее - в материале Planet Today.

«МегаФон» поддерживает Зеленый марафон «Бегущие сердца» благотворительной акцией, в рамках которой пройдет дополнительный - благотворительный забег на 100 м отрезке общей дистанции марафона. Сумму пожертвования в фонд «Обнаженные сердца» определит специальная формула: доступная скорость мобильного интернета «МегаФона» для всех участников - 300 Мбит/с делится на среднюю скорость пробежавших на финишной 100-метровке и умножается на общее количество участников. Пример расчета: (300/14) * 10 000 = 214 000 рублей, поэтому: чем больше участников и быстрее их скорость на финише, тем больше сумма пожертвования, а скорость мобильного интернета от «МегаФона» не подведет. К тому же самым быстрым бегунам на данном суперспринте будут вручены гео-трекер и фитнес-трекер.

«МегаФон» выступает официальным партнером Зеленого марафона «Бегущие сердца» уже в третий раз. Идея благотворительного мероприятия, популяризующего активный образ жизни, нашла невероятную поддержку у сотрудников «МегаФона», и в этом году многие из них выйдут на старт в составе нашей корпоративной команды, – комментирует Снежана Черногорцева, директор по бренду и корпоративным коммуникациям «МегаФона». – Уверена, что тренировки продолжатся и после мероприятия – например, в парках и на площадках, отмеченных на карте маршрутов «МегаФона».

Карта объединяет 10 признанных «беговых» мест Москвы – парков, набережных, специализированных спортивных объектов. Среди них – Парк Горького и Нескучный сад, Царицыно, Лосиный остров, стадион «Сокол», Поклонная гора и Воробьевская набережная. В описании каждой точки указаны протяженность маршрутов, тип дорожного покрытия и особенности рельефа. Это позволяет подобрать максимально комфортные локации для различных беговых дисциплин. Все маршруты обеспечены скоростным интернетом 4G+, чтобы абоненты «МегаФона» во время пробежки могли пользоваться привычными сервисами: слушать музыку, общаться с друзьями и близкими, отслеживать результаты и контролировать нагрузку в фитнес-приложениях или делиться своими достижениями в социальных сетях.