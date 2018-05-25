Маргарита Любимова: как гармонизировать личную и семейную жизнь методом Тета-хилинг

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Чтобы ощущать всю полноценность жизни, человек нуждается в любви. Об этом говорят законы природы и Бога. Для создания семьи и продолжения рода надо встретить «своего» человека, предназначенного провидением, и построить с ним благополучные, наполненные гармонией отношения. Однако так ли часто встречаются действительно счастливые пары? Статистика последнего десятилетия говорит о том, что чуть более 55% браков спустя какое-то время распадаются. А многие прекрасные и достойные люди просто не могут найти свою половинку. Вопрос "Как наладить свою личную жизнь?" для множества людей стоит очень остро.

И всё же каждый человек в состоянии привлечь в свою жизнь любовь, создать идеальные семейные отношения с предназначенным для него партнером или наполнить счастьем отношения уже существующие. Все, что мы имеем и получаем в нашей жизни, является результатом отклика Создателя Вселенной на установки, закрепленные в структуре нашей личности. И если долгое время не складывается личная жизнь, это говорит о том, что фундамент, на котором основываются наши убеждения, неэффективен, и его стоит поменять.

Научные основы методики Тета-хилинг

С Тета-хилинг вы сможете осуществить нужные вам изменения. Эта уникальная техника, которая была разработана в 90-х годах, очень популярна, благодаря своей высокой результативности. Метод заключается в раскрытии способностей человека к самоисцелению как ментальному, так и физическому. Такие способности открываются в тета-состоянии, которое являет собой особый уровень сознания. Научными исследованиями было подтверждено, что в этом состоянии мозг человека работает, излучая тета-волны – электромагнитные импульсы определенной длины. Входить в состояние тета следует под руководством опытного тета-практика, который станет вашим проводником в глубины собственного «Я».

Корни неудач в семейной и личной жизни

Чтобы понять истоки ваших проблем, мастер-проводник проводит кропотливое выявление негативных установок на всех уровнях сознания.

На базовом (корневом) уровне – это убеждения, которые были сформированы в детстве или в течение дальнейшей жизни, любой травмирующий душу опыт.

На генетическом уровне – это так называемые "родовые программы".

На историческом уровне – это опыт вашей души, который она принесла из прошлых жизней.

На уровне души – это работа с вашей чистой энергией.

Причины, не позволяющие обрести счастье в отношениях, могут находиться на любом из перечисленных планов личности.

Причинами могут выступать:

страхи – перед потерей, предательством, переменами, совершением ошибки; страх потери своей индивидуальности или свободы. Все они – отклик разочарований, постигших вас в настоящей или прошлой жизни;

запреты – это установки, заставляющие отрицать саму возможность прихода любви в вашу жизнь. Иногда корни таких запретов лежат в клятвах верности или обетах безбрачия, данных человеком в нынешней или в одной из прошлых его жизней;

блоки – нелюбовь к себе, стойкая убежденность человека в своей неполноценности или непривлекательности. Иногда блоком может выступать любовь к бывшему партнеру. Часто блоки связаны с переносом на свою семейную жизнь неблагополучных отношений родителей. Блок или несколько блоков могут находиться как на базовом, так и на родовом уровне. Достигнув гармонии с собой, человек встречает любовь и создает семью.

Результаты Тета-хилинг-практики

Работая с каждым таким случаем, опытный тета-хилер находит первопричины дисгармонии, негативные программы, которые не позволяют человеку впустить в свою жизнь любовь, выстроить счастливые отношения, создать семью. Когда выявление разрушительных установок закончено, мастер-проводник с согласия клиента устраняет их, возвращая порядок и гармонию в его душу. После этого наступает этап «загрузки»: тета-практик закладывает новые, здоровые убеждения – программу, направленную на привлечение любви и продолжение рода. Отрицательные установки способны влиять на способность к зачатию. Применение техники Тета-хилинга позволяет как женщинам, так и мужчинам избавиться от блоков, стоящих на их пути к материнству или отцовству. Снятие этих блоков ведет к физическому исцелению. Ключевой особенностью практики Тета-хилинг является то, что коррекция жизненных программ производится в процессе сессии. Результаты избавления от неплодотворных установок проявляются очень быстро. Найдя гармонию с собой, клиенты встречают свою любовь, создают семьи, обретая долгожданных детей и счастливые отношения.

Маргарита Любимова, мастер-учитель Рейки, инструктор Тета-Хилинг и лайф-коуч, автор программ по дистанционному видению и целительству.