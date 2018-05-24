Названы четыре совета, способные спасти разрушающийся брак

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Каждый третий брачный союз обречен на расторжение — об этой печальной статистике, как пишет ресурс actualnews.org, необходимо помнить, однако это не значит, что спасти разрушающийся брак нельзя.

Специалисты озвучили перечень советов, которые помогут супругам сохранить семью. Самый главный совет выглядит так: если муж и жена почувствовали, что над браком нависла серьезная угроза, то им нужно обратиться к квалифицированному специалисту.

"Это совет, несмотря на его очевидную простоту, очень часто игнорируется. Люди предпочитают слушать своих друзей, родителей, соседей, коллег, да кого угодно, но пойти к специалисту — это, как они считают, излишество. А ведь хороший психолог, в отличие от непрофессиональных советчиков, действительно может помочь сохранить брак", — говорит психолог Гад Кребс.

Еще один важный совет, озвученный Кребсом — старайтесь воздерживаться от критики партнера. Особенно, если она звучит во время ссоры. Если проявлять выдержку в конфликтных ситуациях, то и брак станет крепче.

"Супругам, которые являются морально зрелыми людьми, просто необходимо решать проблемы сообща — именно для партнерства, в конце концов, брак и заключается. Так что с угрозами, нависшими над браком, можно справиться только вместе", — говорит Кребс.

Психолог, кроме того, не рекомендует смотреть на счастливых на вид супругов в социальных сетях, потому что соцсети в целом не являются источником достоверной информации — люди показывают другим людям только то, что хотят показать.