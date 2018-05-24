Установлена неожиданная причина, почему люди становятся несчастными‍

Фото из открытых источников

Люди, которые постоянно едят в одиночку, являются, как правило, более несчастными, чем те, которые привыкли есть в компании. Такие довольно неожиданные результаты были получены по итогам социологического опроса, который устроили аналитики исследовательского центра Oxford Economics по заказу фирмы Sainsbury's.

Специалисты опросил восемь с лишним тысяч взрослых жителей Великобритании. В рамках исследования измерялись самые разнообразные показатели — самооценка, уровень счастья, уровень удовлетворенности, ощущаемое беспокойство, и так далее.

"Удивительно, но факт — участники опроса, которые предпочитают есть в одиночку, набрали на несколько баллов меньше, чем те, которые едят с кем-то. Речь идет о баллах, в которых мы измеряли уровень счастья и благополучия. Корреляция, при этом, является достаточно выраженной для того, чтобы не считать ее какой-то странной случайностью", — говорят представители Oxford Economics.

Дело, возможно, в живом общении, которого не хватает несчастным людям. Потому что процесс совместного принятия пищи — это в том числе и общение. Другие важные факторы, определяющие благополучие и счастье — качество половой жизни, здоровый сон и достаточный объем свободного времени.