Эксперты назвали размер груди самых счастливых женщин

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Сотрудники расположенной в Великобритании клиники Cosmetic Surgery Solicitors определили размер груди, обладательницы которого являются самыми счастливыми. Это, по данным таблоида The Sun, третий размер.

Представители клиники, которая специализируется на пластической хирургии, провели исследование национального масштаба, в рамках которого опрашивали женщин на предмет корреляции между размером груди и повседневной жизнью. Особенное внимание эксперты уделяли вопросам, связанным с ощущением счастья.

По итогам опроса выяснилось, что обладательницы груди третьего размера чаще других полностью довольны своей жизнью — если говорить в конкретных цифрах, то счастливыми являются тридцать девять процентов женщин с третьим размером.

Не слишком сильно отстали обладательницы четвертого размера — среди них было выявлено тридцать семь процентов счастливых женщин. Среди обладательниц груди первого размера счастливых оказалось двадцать девять процентов. А вот женщины с грудью второго размера почему-то счастливы несколько реже — среди них всего двадцать семь процентов довольных жизнью.

Интересно, что лишь восемнадцать процентов от общего числа респонденток сказали, что хотели бы сделать операцию по увеличению груди.