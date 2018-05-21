Понедельник 21 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Исследование: Женщины готовы знакомиться первыми, но предпочитают намекать

Исследование: Женщины готовы знакомиться первыми, но предпочитают намекать

Понедельник, 21 Мая 2018 13:49
Исследование: Женщины готовы знакомиться первыми, но предпочитают намекать Фото из открытых источников

Новое исследование Тренинг-центра “СЕКС.РФ” о том, в каких ситуациях женщина будет знакомиться первой. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Большей части опрошенных женщин (52%) нравится, когда к ним подходят знакомиться мужчины. 22% - нейтрально относятся к знакомствам, 13% - стесняются. Интересно, что мужское внимание менее важно для респонденток в возрасте от 25 до 35 лет - 48%, а для опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет - 56%,  в возрасте от 35 до 45 лет - 59%. 

 

Каждая вторая женщина хотя бы раз первой подходила знакомиться с мужчиной. У 46% опрошенных женщин такое случалось несколько раз, когда мужчина очень сильно нравился. У 45% такого никогда не случалось. Для 9% проявлять инициативу в знакомстве в порядке вещей. 

 

Также респондентки рассказали, в каких ситуациях женщина может первой проявить инициативу при знакомстве. Треть респонденток считает, что женщина при желании может познакомиться первой в  любой ситуации - 32%. С возрастом данный показатель растет: 27% в возрастной группе 18-25 лет, 31% - в группе 25-35 лет, 40% - в группе 35-45 лет. 22% всех опрошенных замаскируют ситуацию под случайность (сломался каблук, спустило колесо). 19% подойдут только в том случае, если очевидно, что мужчина сам стесняется подойти.  Для 11% такое приемлемо только в интернете или социальных сетях, а для 10% - если мужчина очень нравится. Всего 6% женщин считают, что нет ситуации в которой женщина могла бы сделать первый шаг.

 

Подавляющее большинство опрошенных женщин, если им понравился мужчина, намекнут, что открыты для знакомства - 73%. 15% познакомятся с ним первой, 12% ничего не предпримут, будут ждать, пока мужчина проявит инициативу.

 

При этом женщины не боятся, что мужчина подумает что-то плохое, если подойти к нему знакомиться. 47% считают, что мужчина подумает, что она открытый к общению человек без комплексов и стереотипов. Причем чаще остальных данный вариант выбирали респондентки, ведущие активную интимную жизнь (больше 5 раз в неделю) - 61%,  в то время как женщины, занимающиеся сексом 1 раз в месяц данный вариант выбирали намного реже - 37%. 34% всех опрошенных полагают, что мужчине будет приятно внимание со стороны женщины. Остальные 19% считают, что мужчина подумает о женщине, которая подойдет знакомиться первой, что она либо легкодоступная, либо навязчивая.

 

В ходе исследования удалось выяснить, что почти половина опрошенных женщин (46%) считают, что неважно, кто проявил инициативу, и готовы строить отношения с мужчиной, который не подошел первым. Другим 46% нужно разобраться, почему он не подошел, и, исходя из этого, они решат общаться или нет. Всего 7% респонденток однозначно против, 1% полагают, что с таким мужчиной даже удобнее строить отношения, так как принимать решения будет женщина.

 

“При знакомстве приходится выходить из зоны комфорта. И женщины, и мужчины прокручивают в голове сценарий поведения другого человека, причем обычно самый худший. Если женщины маскирует знакомство под случайность - это страховка на случай неудачи, путь к отступлению. Но чаще женщины предпочитают ждать действий от мужчины или намекать ему на открытость к знакомству, потому что мужчина должен быть смелым и решительным,” - комментирует эксперт в области личных отношений, тренер Тренинг-центра “СЕКС.РФ”, Алена Неаполитанская.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости женщины
Главное за сутки
ФСБ сообщила о раскрытии экстремистской группировки в Крыму ФСБ сообщила о раскрытии экстремистской группировки в Крыму Группу экстремистов, которая была создана по указанию главы "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова, раскрыли в Крыму. По данным ФСБ, экстремистская организация, действовавшая при поддержке СБУ, провели ряд акций, направленных на…
Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на выборах главы государства, получив более 5,8 миллиона голосов (около 68%), сообщила глава Национального избирательного совета (НИС) Тибисай Лусена. "После подсчета 92,6% бюллетеней при участии…
Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД Минобороны обвинило США в нарушении договора о РСМД США нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и разрабатывают ракеты дальностью от 500 до 5 тыс. км. Об этом заявил начальник управления Министерства обороны РФ по…

Читайте также
Врач назвал самый полезный для здоровья овощ Врач назвал самый полезный для здоровья овощ Все овощи полезны для здоровья, однако некоторые несут в себе больше пользы, чем остальные — говорит известный британский специалист в области медицины Ранган Чаттерджи, который считает самым полезным овощем спаржевую…
Составлен рейтинг продуктов, которые могут повысить интеллект Составлен рейтинг продуктов, которые могут повысить интеллект Специалисты в области здравоохранения из Соединенных Штатов Америки определили продукты питания, употребление которых способствует укреплению не только физического здоровья, но и когнитивных функций мозга. Материал, посвященный полезным для интеллекта продуктам,…
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже…
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тыс долларов за два пирожка Житель Китая заплатил в ларьке 23 тыс долларов за два пирожка Житель Китайской Народной Республики, решивший полакомиться паровыми пирожками "баоцзы", продаваемыми на улице, расплатился за них при помощи системы электронных денег Alipay, однако в результате какой-то таинственной ошибки с его баланса…
Фото
Цветной холм: Радужные горы в Перу Цветной холм: Радужные горы в Перу

Множество пиков в горном формировании Вильканота в Перу имеют необыкновенные цвета, но один из них в...

Видео

 

Королевская свадьба 2018 года Принц Гарри и Меган Маркл

Опрос

Какие темы в СМИ вызывают у вас наибольший интерес?

 

Анекдот дня

После того, как министром сельского хозяйства стал сын директора ФСБ, по-новому заиграли слова «сажать овощи».

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.