Исследование: Женщины готовы знакомиться первыми, но предпочитают намекать

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Новое исследование Тренинг-центра “СЕКС.РФ” о том, в каких ситуациях женщина будет знакомиться первой. Подробнее - в материале Planet Today.

Большей части опрошенных женщин (52%) нравится, когда к ним подходят знакомиться мужчины. 22% - нейтрально относятся к знакомствам, 13% - стесняются. Интересно, что мужское внимание менее важно для респонденток в возрасте от 25 до 35 лет - 48%, а для опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет - 56%, в возрасте от 35 до 45 лет - 59%.

Каждая вторая женщина хотя бы раз первой подходила знакомиться с мужчиной. У 46% опрошенных женщин такое случалось несколько раз, когда мужчина очень сильно нравился. У 45% такого никогда не случалось. Для 9% проявлять инициативу в знакомстве в порядке вещей.

Также респондентки рассказали, в каких ситуациях женщина может первой проявить инициативу при знакомстве. Треть респонденток считает, что женщина при желании может познакомиться первой в любой ситуации - 32%. С возрастом данный показатель растет: 27% в возрастной группе 18-25 лет, 31% - в группе 25-35 лет, 40% - в группе 35-45 лет. 22% всех опрошенных замаскируют ситуацию под случайность (сломался каблук, спустило колесо). 19% подойдут только в том случае, если очевидно, что мужчина сам стесняется подойти. Для 11% такое приемлемо только в интернете или социальных сетях, а для 10% - если мужчина очень нравится. Всего 6% женщин считают, что нет ситуации в которой женщина могла бы сделать первый шаг.

Подавляющее большинство опрошенных женщин, если им понравился мужчина, намекнут, что открыты для знакомства - 73%. 15% познакомятся с ним первой, 12% ничего не предпримут, будут ждать, пока мужчина проявит инициативу.

При этом женщины не боятся, что мужчина подумает что-то плохое, если подойти к нему знакомиться. 47% считают, что мужчина подумает, что она открытый к общению человек без комплексов и стереотипов. Причем чаще остальных данный вариант выбирали респондентки, ведущие активную интимную жизнь (больше 5 раз в неделю) - 61%, в то время как женщины, занимающиеся сексом 1 раз в месяц данный вариант выбирали намного реже - 37%. 34% всех опрошенных полагают, что мужчине будет приятно внимание со стороны женщины. Остальные 19% считают, что мужчина подумает о женщине, которая подойдет знакомиться первой, что она либо легкодоступная, либо навязчивая.

В ходе исследования удалось выяснить, что почти половина опрошенных женщин (46%) считают, что неважно, кто проявил инициативу, и готовы строить отношения с мужчиной, который не подошел первым. Другим 46% нужно разобраться, почему он не подошел, и, исходя из этого, они решат общаться или нет. Всего 7% респонденток однозначно против, 1% полагают, что с таким мужчиной даже удобнее строить отношения, так как принимать решения будет женщина.

“При знакомстве приходится выходить из зоны комфорта. И женщины, и мужчины прокручивают в голове сценарий поведения другого человека, причем обычно самый худший. Если женщины маскирует знакомство под случайность - это страховка на случай неудачи, путь к отступлению. Но чаще женщины предпочитают ждать действий от мужчины или намекать ему на открытость к знакомству, потому что мужчина должен быть смелым и решительным,” - комментирует эксперт в области личных отношений, тренер Тренинг-центра “СЕКС.РФ”, Алена Неаполитанская.