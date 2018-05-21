Токсичные отношения с близкими: разорвать или терпеть? Советы психолога Алены Ал-Ас

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Многим из нас приходится поддерживать отношения, которые не только не несут в себе никакого позитивного содержания, но и влекут за собой многочисленные риски для психики и даже физического состояния.

Как правило, такие отношения характерны для семей, где кто-то из родственников(родители, муж) в буквальном смысле, отравляет жизнь своих близких.

Однако, с токсичными отношениями можно столкнуться и на работе, учебе...

30-летняя Анастасия признается, что ее мать – «чудовище».

Что вкладывает она в это понятие?

Нет, мать не ведет асоциальный образ жизни, не употребляет алкоголь или наркотики, но Анастасия уверена, что если бы мать вела себя по-другому, ее жизнь сложилась бы намного лучше.

В семнадцать лет Настя ушла из дома. Она поступила в институт в другом городе, а домой не вернулась - приезжала несколько раз в год, но даже не потому, что хотела видеть мать, а лишь для «проформы», потому что так принято. Две недели, проведенные в родном доме, Настя переживала потом очень тяжело.

Три месяца депрессии - цена двухнедельного общения с родной матерью.

Это и есть токсичные отношения.

В чем они заключаются? Прежде всего, это - домашняя тирания.

Неуверенный в себе, несостоявшийся человек пытается поднять свою самооценку за счет оскорбления и унижения другого человека. Типичный пример - история поступления Анастасии в институт.

Мать не то чтобы не верила, что Настя не поступит в высшее учебное заведение, но пыталась всячески убедить ее в отсутствии способностей.

Когда Анастасия решила поехать в другой город, чтобы попробовать себя в выбранной специальности, мать до последнего пыталась разубедить дочку. «Куда ты едешь?», «Ты никогда и никуда не поступишь» - такие слова мать Анастасии произносила очень часто.

Это было просто девизом/программой для дочери.

Хотя Анастасия выбрала престижную и востребованную специальность, мать пыталась всячески отговорить ее, при этом не приводя никаких логически выстроенных аргументов.

Поступив в столичный ВУЗ, Анастасия уже с первого курса была вынуждена работать.

То официантка, то репетитор, то промоутер.

Но мать, которая и не помогала Насте деньгами, находила в себе совесть и силы оскорблять дочь, обвинять ее в том, что она позорит семью, подрабатывая официанткой.

Интересно, что при этом мать не гнушалась пользоваться деньгами, которые присылала ей в помощь девочка - студентка.

Когда Анастасия вышла замуж, отношения у матери не сложились и с ее семьей.

Сейчас Настя - взрослая женщина, у которой муж и детки.

Но отношения между детьми и бабушкой не клеятся, что уже говорить об отношениях зятя и тещи. Ведь если биологические родственники не могут выстроить отношения с таким человеком, что говорить о тех, кто стал их родственником «по документам», в силу определенных обстоятельств.

Когда Анастасия единственный раз оставила своего четырехлетнего сына с бабушкой, последняя за 2 часа научила его выговаривать букву «Р». Конечно, это полезно.

Но бабушка била ребенка ложкой по губам, заставляла рычать.

После такой воспитательной программы у ребенка случилась истерика, Анастасии пришлось потратить немало сил и времени для того, чтобы восстановить его нормальное психологическое состояние.

Насте приходится часами утешать теперь уже пожилую женщину по телефону, хотя мать ни разу не высказала благодарности за такие утешения. По мнению мамы, все окружающие люди - негодяи и сволочи, которые хотят ей зла. Среди сволочей - родственники и соседи, бывшие коллеги по работе и даже совершенно посторонние граждане.

Стоит матери Анастасии пойти в поликлинику, как даже в очереди начинается скандал. Для матери Анастасии плохие - все. Поэтому у нее нет подруг, нет людей, которые бы испытывали удовольствие от общения с ней и горевали бы, если бы ей было плохо.

На самом деле, мать Анастасии - типичный домашний тиран. Такой человек, тем более доживший до солидных лет, неисправим. Как вести себя с такими людьми?Единственное, что можно посоветовать - по возможности ограничить с ними общение, а если получится, то разорвать круг порочных отношений. Лучше полный разрыв, чем жизнь под постоянным «прессингом» со стороны человека, получающего удовольствие и набирающего энергию от издевательств и унижений других людей.

Если в молодости домашние тираны гнетут родных и близких, опираясь на свои ресурсы, то в пожилом возрасте они начинают активно эксплуатировать тему своего возраста, здоровья, своей возрастной беспомощности, превращаясь в самых настоящих паразитов, которые не дают жизни своим близким, а по большому счету и не живут полноценной жизнью сами.

Результат - полная невозможность жизни с таким человеком.

Все мы наверное не раз сталкивались с автобусными хамами, с неадекватными людьми в очередях на рынке или в магазине. В основном это и есть «токсичные люди», только те, от кого отвернулись родственники и кому не остается иного выхода, кроме как вымещать свои негативные эмоции на окружающих, включая случайных прохожих.

Но что делать, если это не чужой человек, а собственная мать? Здесь уже сложней давать советы, каждая ситуация требует отдельного анализа. И уже вам самим выбирать: терпеть эти отношения или что-то делать. Иногда достаточно поменять свое отношение к этой ситуации, быть тверже, решительней и пресекать все попытки матери унизить вас. Но, к сожалению, не всегда это помогает - часто нужна помощь психолога или психотерапевта «токсичному». человеку.

В любом случае, помните - долг перед родителями никто не отменял, но ограничить общение - ваш разумный и свободный выбор.

То же касается и других токсичных отношений.

Находиться в них, терпеть - не есть геройство.

Подумайте о себе, ведь в токсичных отношениях, о вас, кроме вас самих, не побеспокоится никто.

Ищите в себе силы вырваться на свободу, ведь почти все они уходят сейчас на то, чтобы бороться с разрушителем вашего эмоционального комфорта и здоровья.

Сложность заключается в том, что пребывая долгое время в токсичных отношениях, человек теряет веру в себя и надежду на то, что можно что-то изменить.

Не бойтесь обратиться за профессиональной помощью психолога. Часто, через его кабинет лежит ваш выход в полноценную жизнь.

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