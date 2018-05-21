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Эксперты YOLKA-Clean: Весна – время чистых обострений

Понедельник, 21 Мая 2018 08:57
Эксперты YOLKA-Clean: Весна – время чистых обострений Фото из открытых источников

В городе наступление весны чувствуется еще острее. Если не каждый, то многие задумались над необходимостью очистительных работ у себя в квартире, в офисе и даже торговых центрах. Хочется еще больше чистоты и уюта после мрачной и холодной зимы.  Для клиниговых услуг это период максимальной активности среди населения, что определяет их очень высокий спрос. 

 

Время нанять профи!

 

Конечно,  для многих использование клининг – сервиса -  это, скорее, прихоть, но тенденции изменчивы, а стереотипы невечны и люди действительно стали ощущать эту острую необходимость в качественных услугах уборки. Специалисты  YOLKA-Clean знают, что помимо акций и скидок заказчики ценят высокое качество, именно поэтому, они стараются дать им и то, и другое.

 

Дорого?

 

Время, когда клининг определялся услугой для богатых уже давно прошло. Ну и, конечно, любая стоимость всегда относительна. Поэтому при сравнении с ценами аналогичных клининг - компаний определяющим фактором все же будет являться качество, репутация на рынке и честные отзывы довольных заказчиков.

 

 

На формирование цен на клининг-услуги YOLKA –clean влияет тип уборки, который выбирает заказчик и количество комнат. Например, генеральная уборка двушки обойдется в 1490 рублей. Но если  ваше свободное время, которое можно провести в кругу близких, на тренировке в тренажерном зале или за прочтением книгой в кафе стоит дешевле, чем 1490 рублей за три часа, то, действительно, можно спокойно убраться самим. 

 

Хочу заказать клинера – как?

 

YOLKA –clean работают автоматизировано, быстро и в лучших традициях современных возможностей. Заказ уборки осуществляется через несколько мессенджеров (WhatsApp, Viber), через социальную сеть Instagram, через официальный сайт и по старинке – телефонным звонком. В общем, на любой вкус, цвет и возраст. 

 

Но период активности «уборочного сезона» сказывается на загруженности сервиса и невольно обязывает позаботиться о чистоте в своем доме заранее и заказать уборку не в последний момент - перед приходом гостей.

 

 

Сколько по времени длится уборка?

 

Как выяснилось, временные ограничения - это все-таки важный клининг - критерий для заказчиков. 

 

Уборка по времени зависит от очень многих факторов: от степени загрязнения, объема работ и возможных непредвиденных обстоятельств. 

 

Однако, у YOLKA - clean есть временной регламент, который является обобщённым, но может корректироваться в индивидуальных случаях: 

 

• Уборка однушки занимает — 3 часа. 

• Уборка двушки — 5 часов. 

• Уборка трёшки — от 6 часов

 

Клинеру можно верить!

 

Работая на рынке всего 3 года,  YOLKA - clean уже успели завоевать хорошую репутацию и ритмичный поток заказов, а результатом действительно качественного сервиса стало безусловное доверие клиентов. Но надо заметить, что эта тема до сих пор является больной и актуальной для многих потенциальных клиентов.

 

Все кандидаты на работу в YOLKA-clean проверяются службой безопасности и подбираются очень скрупулезно: проходят всякого рода тестирования, обучаются и проверяются  в различных стрессовых ситуациях. Кроме того, потенциальные клинеры обязательно предоставляют все необходимые документы -  от медицинской книжки до характеристики с последнего места работы.

 

В конце концов, кто мешает вам самостоятельно навести справки, в том числе и связавшись с прежними клиентами Yolka-clean?

 

Какие гарантии, что уберутся хорошо?

 

«Гарантии мы даем, а если вдруг вам не понравится мы готовы все переделать или вернуть деньги. Вам всего лишь нужно скинуть нам фото в течении 24 часов после уборки.»

 

Абсолютно естественно, что стопроцентной  гарантии  никто  дать не может, потому как  везде присутствует человеческий фактор, но опыт, отзывы и постоянные клиенты позволяют, как минимум, вам доверять. 

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости клининг
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