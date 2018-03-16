Психологи: Весной пары расстаются чаще, чем в другие сезоны

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Романтические отношения, которые завязываются в холодные времена года, нередко заканчиваются первой же весной. Явление, как отмечают ученые-психологи, является столь распространенным, что даже обзавелось специализированным термином.

Речь идет о так называемом "недействительном сезоне" — это, согласно словарю Urban Dictionary, теплые весенние и летние месяцы, когда состоящие в отношениях люди хотят чувствовать себя свободными, поэтому разрывают имеющиеся у них связи.

Холодные месяцы, если углубляться в такую терминологию, называются "сезоном манжета" — зимой люди часто стремятся найти партнера, чтобы преодолеть традиционную для этого времени года депрессию.

"Когда на улице устанавливается теплая погода, головной мозг синтезирует больше серотонина и меньше мелатонина. Если говорить совсем уж упрощенно, то люди делаются от этого несколько более счастливыми. Разница, на самом деле, не очень-то велика, но часто и ее хватает для того, чтобы прекратить ощущать потребность в партнере, который казался вам не совсем подходящим", — цитирует информационный ресурс actualnews.org психолога Даниэля Форши.