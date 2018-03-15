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Абузаров Ринат Рафикович: лучший медийный эксперт года

Четверг, 15 Марта 2018 12:01
Абузаров Ринат Рафикович: лучший медийный эксперт года Фото из открытых источников

Имя предпринимателя Абузарова Рината Рафиковича известно многим людям не только работающим в сфере бизнеса, но и совсем далеким от данного направления. Думать и гадать, почему он настолько известен, не стоит. Это очевидно: Абузаров Ринат был признан лучшим медийным предпринимателем года.

 

Абузаров Ринат родился 24 апреля 1986 года в Республике Татарстан в городе Набережные Челны. Его родители не знатные и не богатые люди, а простые рабочие. Первую половину своей жизни, а точнее 10 лет, Ринат профессионально занимался танцами: выступал на различных мероприятиях, затем открыл свою школу танцев. Но в какой-то момент к нему пришло осознание того, что нужно что-то менять в своей жизни. И именно в тот момент Ринат отправился в Москву для занятия серьезным бизнесом.

 

Начинал он с малого и благодаря своему упорству, настойчивости и волевому характеру, огромному желанию сделать свою жизнь и жизнь своей матери лучше достиг таких высот в бизнесе. Главным секретом его успеха является вера – вера в себя, вера в Бога, вера в будущее. Ведь без веры ничего не получилось бы.

 

Абузаров Ринат Рафикович является основателем и генеральным директором компании «GosZakazLife», которая вот уже 8 лет занимается сопровождением в тендерах и госзакупками. Пожалуй, нет в России больше ни одной такой компании, которая достигла бы таких высот и масштабов в данном направлении. И в этом, конечно же, заслуга основателя компании, который шаг за шагом, целеустремленно идет навстречу своему успеху.

 

Представительства компании «GosZakazLife» открыты в нескольких странах, поэтому можно с полной уверенностью сказать, что бизнес развивается и процветает.

 

 

Помимо основного флагманского бизнеса, Ринат Абузаров за свою предпринимательскую деятельность смог освоить и создать еще 3 направления, которые приносят не только прибыль ему самому, но и предоставляют рабочие места для нуждающихся в них людей.

 

Кроме того, что Ринат Абузаров настоящий профессионал своего дела, он еще замечательный муж и счастливый отец. 2 года назад жена Рината Абузарова - Парвина преподнесла ему самый драгоценный подарок – доченьку, любовь родителей к которой безгранична. Все свободное от бизнеса время Ринат Абузаров посвящает своей семье, с трепетом и нежностью относиться к своей маленькой дочурке и очень ценит и уважает свою жену Парвину. Ведь она, несмотря на свой молодой возраст, смогла добиться не малого успеха в своих начинаниях.

 

Несмотря на свою постоянную занятость, Ринат Абузаров уделяет время путешествиям по различным странам, активному отдыху, занимается спортом, чтобы всегда быть в тонусе и подавать положительный пример своей маленькой дочурке, ну и, конечно же, не отставать от супруги Парвины, которая с 13 летнего возраста занимается каратэ кёкусинкай.

 

Ринат Абузаров не однократно принимал участие в различных телевизионных программах, транслируемых федеральными каналами. Среди них канал НТВ, Первый канал, Москва-24 и другие. Об этом человеке писали такие известнейшие газеты, как Форбс и РБК. Не однократно было отмечено присутствие бизнесмена на медийной тусовке.

 

Вместе со своей супругой Парвиной, Ринат Абузаров создал свой информационный канал на YouTube под названием «Создай себя», где с помощью своих видеоблогов помогает людям поверить в себя, свои силы, в светлое будущее. Благодаря мотивации Рината и Парвины, многие люди стали по другому относиться к тому, что они делают, начали по другому смотреть на все происходящее, а главное поверили в себя, и, вдохновленные, начали новую жизнь.

 

То, что Ринат Рафикович занимается еще и благотворительностью, говорит о нем как о человеке добродушном, отзывчивом, не бросающего никого в беде.

 

Можно много говорить о том, каким человеком является Абузаров Ринат Рафикович. Главной его заслугой является то, что в свое время он решился на отчаянный шаг и сделал свою жизнь и жизнь близких людей гораздо лучше, чем она могла бы быть.

 

Основное, что должен понять человек – это то, что вовсе не важно, откуда человек родом, или какой он национальности, не важно, к какой культуре или вероисповеданию он относится, не важно, сколько ему лет, и кто его родители, важно то, что он из себя представляет. К чему он стремится и чего хочет достичь в своей жизни. И ярким примером человека, который познал себя, и смог выбрать правильный путь благодаря своей вере является Абузаров Ринат Рафикович. Только вера способна помочь человеку достичь таких высот.

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости эксперты

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