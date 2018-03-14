Сколько сэлфи делают россияне в путешествиях?

Фото из открытых источников

Фотографии – обязательный атрибут путешествия. И если после поездки фотолента в телефоне и карта памяти не переполнены пейзажами, достопримечательностями и селфи, то отпуска как будто бы и не было. Новое исследование туристического метопоиска momondo.ru выявило, что российские туристы делают в среднем 36 фотографий в день, и почти половина из них – селфи. Однако они не всегда довольны, когда приходится ждать своих попутчиков, которые также хотят запечатлеть счастливый отпускной момент.

Сколько фотографий россияне привозят из путешествий?

Согласно результатам опроса, 95% россиян фиксируют свои впечатления на камеру каждый день в течение путешествия, и в среднем им удается сделать порядка 36 кадров. сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. При этом путешественники в возрасте 25-34 лет успевают ежедневно делать аж 46 снимков и возвращаются из недельной поездки с увесистым фотобагажом, объемы которого превышают 300 кадров.

Более половины россиян предпочитают делать фотографии в умеренных количествах – от 1 до 25 за сутки. Каждый пятый турист из нашей страны делает от 26 до 50 фото. Еще 13% выдают за один отпускной день до 100 фотографий, а некоторые (10%) умудряются превысить и эту планку!

Примечательно, что среди мужчин больше тех, кто редко фотографирует во время поездки (до 10 фото за день), а женщины, напротив, чаще спускают затвор фотоаппарата или телефона.

Почти половина всех снимков из отпуска – селфи

Самым популярным фотожанром у путешественников остается автопортрет: 74% наших соотечественников признались, что делают хотя бы одно селфи в день, находясь в отпуске. В среднем за один день россияне умудряются сделать 16 снимков себя, а люди в возрасте 18-24 лет – до 27 подобных кадров. В любви к созданию экспресс-автопортретов признавались чаще женщины, чем мужчины. Впрочем, с характеристикой «экспресс» некоторые бы поспорили: 8% любительниц селфи тратили более часа на поиск идеального ракурса. Среди мужчин, к слову, охотников проводить долгое время перед фронтальной камерой оказалось не сильно меньше – 5%.

Наши путешественники уверенно обходят британцев и немцев, которые делают всего 4 и 10 фото себя в день соответственно. Фактически половина всего отпускного фотоконтента россиян содержит их собственные портреты. Тогда как представители европейских стран в целом чаще наших соотечественников достают камеры и смартфоны, чтобы сделать снимок, они реже направляют объектив на себя.

Кстати, некоторых привычка постоянно улыбаться своему телефону раздражает: 32% туристов из России признались, что желание других людей фотографироваться и делиться своими кадрами выводит их из себя, а 18% посетовали,что им не нравится, когда их попутчики часто делают селфи. Ровно в два раза меньше респондентов злятся, когда их спутники тратят драгоценные отпускные часы на создание фотографий в принципе. Столько же, 9% опрошенных, не любят, когда их привлекают к этому процессу и просят сыграть роль персонального фотографа.

Но что же случается со всеми этими фото, когда отпуск заканчивается?

Лишь 2% россиян больше никогда не смотрят на фото, которые привезли из путешествия. Тогда как 76% пересматривают снимки время от времени, 67% показывают их родным и друзьям и почти половина (48%) загружают фотовоспоминания в социальные сети. Треть всех респондентов даже печатают самые удачные фотографии.

«Вместе со стремительным развитием технологий и постоянным совершенствованием камер на смартфонах растет желание россиян фиксировать и делиться своими отпускными впечатлениями через снимки. Многим путешественникам хочется не просто запечатлеть достопримечательность, а сделать свои фотографии индивидуальными и хранящими воспоминания о ярком моменте. Селфи – один из самых простых и забавных способов осуществить это. Позже, кадры из поездок в основном оказываются в социальных сетях и могут стать источником вдохновения для большого числа людей. Ведь 40% россиян ищут идеи для своих путешествий именно там», – комментирует Ирина Рябовол, представитель momondo.ru.