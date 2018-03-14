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День святого Патрика: Кто такой Святой Патрик и почему ирландцы его любят

Среда, 14 Марта 2018 10:21
День святого Патрика: Кто такой Святой Патрик и почему ирландцы его любят Фото из открытых источников

Святой Патрик давно уже перестал быть исключительно ирландским покровителем, поэтому теперь его день празднуют все христиане, неравнодушные к празднованию чего-либо. Отмечается День святого Патрика семнадцатого марта — в этом году это грядущая суббота.

 

Кто вообще такой святой Патрик? Хороший вопрос! О раннем периоде его жизни известно немногое, но из тех сведений, которые дошли до наших дней, следует, что Патрик родился в римской Британии то ли в конце четвертого, то ли в начале пятого века нашей эры. Родился и жил себе, да и не тужил, пока в шестнадцать лет его не похитили ирландские разбойники.

 

Попав в Ирландию в качестве раба, Патрик обратился к христианству и проводил все свободное время в молитвах. Однажды голос из ночного видения сказал ему, что хватит быть рабом — твой корабль, дескать, уже здесь. Тогда Патрик убегает из рабства и действительно обнаруживает корабль, который доставляет его то ли в Британию, то ли в Галлию.

 

Затем Патрик стал церковным служителем и вернулся в Ирландию с миссионерской миссией, в рамках которой построил на острове несколько сотен церквей. В общем, ирландцы запомнили Патрика и полюбили его. Так полюбили, что вспоминают его до сих пор.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости День Святого Патрика

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