Как проходят гендерные праздники в российских компаниях

Фото из открытых источников

Служба исследований HeadHunter опросила 2921 российского работника и выяснила, что в 75% отечественных компаний отмечаются 23-е февраля и 8-е марта. При этом в каждой пятой компании работодатель организует для сотрудников мероприятие и дарит подарки.

Касательно самих специалистов, 69% предпочли бы получить от работодателя материальный подарок по случаю праздника, в то время, как только 7% респондентов отметили, что моральный подарок, будь то похвала или искреннее поздравление, получить по случаю праздника приятнее. Так, 13% представителей сферы науки и образования предпочли бы именно нематериальное поздравление. Подобным образом ответили и 11% представителей сферы «Закупки», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Как правило, гендерные праздники сопровождаются подарками от коллег – так, в нынешнем году 24% женщин отметили, что бюджет подарков ко Дню защитника Отечества составили от 150 до 300 рублей с человека. Респонденты мужского пола чаще отмечали бюджет в 300-500 рублей на подарки для женщин к восьмому марта – 24%. Помимо этого, среди женщин только 10% отметили сокращение бюджета на подарки к двадцать третьему февраля по сравнению с прошлым годом, в то время как 24% отметили, что бюджет вырос. Данное распределение значительно отличается в столице и регионах – так, в Москве увеличение бюджета отметили 19% респондентов, 20% в Санкт-Петербурге и 27% в регионах России.

В целом же, среди респондентов из Москвы, 75% отметили, что гендерные праздники отмечаются в их компаниях, самым высоким показателем в этом вопросе стала Новосибирска область, где 81% опрошенных ответил аналогично.