Во Франции инженеры La Machine построят движущееся сказочное «дерево цапли»

Вдохновленные сочинениями Жюля Верна французские инженеры собираются построить грандиозное механическое сооружение под названием "Дерево цапли" — сообщает ресурс actualnews.org
Смотрите ниже видео с прототипом чуда техники, которое намереваются создать инженеры из компании La Machine. По их замыслу, "Дерево цапли" будет представлять собой просто-таки исполинское сооружение, способное поражать даже видавших виды людей.
"Только представьте себе — огромное 35-метровое дерево, представляющее собой вершину инженерной мысли, воплощенной в конкретном объекте. Эта работа — настоящий вызов для нас, но отступать от намеченного плана мы не намерены", — говорят инженеры.
Уникальный объект, как предполагается, будет создан с привлечением краудфандинговых средств — для того, чтобы построить "Дерево цапли", необходимо собрать всего-то тридцать пять миллионов евро. Сумма на самом деле просто смехотворная, если учитывать масштаб конструкции.
"Мы просим всех неравнодушных граждан поучаствовать в финансировании проекта, потому что речь идет о невероятном техническом чуде, которое будут вспоминать и через века", — заявляют авторы проекта.
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