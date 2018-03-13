Во Франции инженеры La Machine построят движущееся сказочное «дерево цапли»

Фото из открытых источников

Вдохновленные сочинениями Жюля Верна французские инженеры собираются построить грандиозное механическое сооружение под названием "Дерево цапли" — сообщает ресурс actualnews.org

Смотрите ниже видео с прототипом чуда техники, которое намереваются создать инженеры из компании La Machine. По их замыслу, "Дерево цапли" будет представлять собой просто-таки исполинское сооружение, способное поражать даже видавших виды людей.

"Только представьте себе — огромное 35-метровое дерево, представляющее собой вершину инженерной мысли, воплощенной в конкретном объекте. Эта работа — настоящий вызов для нас, но отступать от намеченного плана мы не намерены", — говорят инженеры.

Уникальный объект, как предполагается, будет создан с привлечением краудфандинговых средств — для того, чтобы построить "Дерево цапли", необходимо собрать всего-то тридцать пять миллионов евро. Сумма на самом деле просто смехотворная, если учитывать масштаб конструкции.

"Мы просим всех неравнодушных граждан поучаствовать в финансировании проекта, потому что речь идет о невероятном техническом чуде, которое будут вспоминать и через века", — заявляют авторы проекта.