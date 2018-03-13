В крымском лагере Артек устроят новый "референдум" 16 марта

Шестнадцатого марта 2018-го года в Крыму вновь состоится референдум, только теперь в нем будут участвовать не взрослые, а дети. А само голосование будет посвящено не воссоединению Крымского полуострова с Российской Федерацией, а предложениям относительно проекта "Десятилетие детства", который стартует в России.
Референдум, который состоится 16-го марта, пройдет на территории Международного детского центра Артек. Принимать участие в голосовании будут, соответственно, дети из всех уголков России. Общее количество детей приближается к двум с половиной тысячам.
"При помощи голосования, в котором примут участие более двух тысяч детей со всей РФ и триста учащихся артековской школы, будет определяться финальный вид свода предложений, на основе которого будет реализовываться проект "Десятилетие детства"", — рассказывают организаторы голосования.
Референдум в Артеке, несмотря на свою детскость, будет организован вполне себе по-взрослому — специально для голосования были напечатаны бюллетени, обустроены стенды, кабинки и урны. Была даже создана специальная Счетная комиссия, участвовать в которой будут не только дети, но и вожатые.
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