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Не Джоли: Ученые назвали женщину с самыми красивыми губами

Вторник, 13 Марта 2018 10:45
Не Джоли: Ученые назвали женщину с самыми красивыми губами Фото из открытых источников

Ученые, которые вывели новые стандарты красоты женских губ, назвали эталон этих самых стандартов. И это, о ужас, не Анджелина Джоли, так что если вы относитесь к адептам церкви красивых губ старого обряда, то придется вам уйти жить в лес или куда-нибудь еще дальше от цивилизации.

 

Самые красивые губы — это такие, как у популярной голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон. Вот так вот.

 

Чем же примечательны губы звезды фильмов "Мстители", "Еще одна из рода Болейн", "Заклинатель лошадей", "Матч Поинт" и массы других? Своими идеальными пропорциями — поясняют эксперты, по словам которых, верхняя губа, согласно новым стандартам, должна быть такой же по размерам, как нижняя.

 

"Мы опросили пятьсот шестьдесят пластических хирургов из тридцати пяти стран, прежде чем делать выводы об идеальной форме женских губ. Понятно, что соответствующие тренды меняются довольно быстро, но вот конкретно сейчас в моде симметричные губы. То есть стандарт, который предполагает более пухлую верхнюю губу — это уже прошлый век", — поясняет один из авторов нового стандарта красоты, добавляя, что стандарты приходят и уходят, поэтому не следует слишком уж гнаться за ними.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Скарлетт Йоханссон

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