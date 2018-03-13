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Столичный фестиваль «Мос/Еда!» был поставлен агентством «ТурСтат» на первое место российского рейтинга гастрономических событий марта

Вторник, 13 Марта 2018 10:36
Столичный фестиваль «Мос/Еда!» был поставлен агентством «ТурСтат» на первое место российского рейтинга гастрономических событий марта Фото из открытых источников

Агентство «ТурСтат» опубликовало мартовский вариант рейтинга десяти лучших российских гастрономических событий. В нем первенствовал московский фестиваль «Мос/Еда!», датами проведения которого указаны 17 и 18 марта. В рамках этого мероприятия во всех столичных г.о. представят товары из разных уголков РФ. Об этом сообщил портал «Вечерняя Москва».

 

Аналитики «ТурСтат» кроме фестиваля «Мос/Еда!» включили в свой рейтинг следующие события (в порядке убывания): «Скатерть-самобранка», «Праздник корюшки», «Югорский рыбный фестиваль», «Крым на тарелке», «Vizit Dagestan», «Колымское братство», «Серебряная корюшка», «Народная рыбалка» и «День Герасима Грачевника».

 

Стоит добавить, что Сергей Собянин (градоначальник Москвы) в прошлую пятницу пригласил всех гостей и жителей мегаполиса на фестиваль «Мос/Еда!». По словам управленца, на этом мероприятии можно будет отметить в опросниках те товары, которые должны присутствовать на прилавках московских ярмарок выходного дня.

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости еда

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