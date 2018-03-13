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Таиланд, шоу «Холостяк» - где еще ожидать саморекламу от «секс- коучей»?

Вторник, 13 Марта 2018 10:21
Таиланд, шоу «Холостяк» - где еще ожидать саморекламу от «секс- коучей»? Фото из открытых источников

Все чаще так называемые «секс-коучи» попадают в СМИ со скандальным самопиаром, рекламируя не только себя, но и свои услуги. Из-за этого в обществе происходит смещение понятий «сексуальное образование» и «пикап-курсы» - точнее все то, что образованием не является. Пока информация о сексуальном образовании распространяется таким образом, к нему выстраивается негативное отношение. Люди просто не понимают, что это такое, ассоциируя сексуальное образование с развратом и пошлостью.

 

В новом сезоне шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ одной из участниц стала секс-коуч Елена Рыдкина. Елена называет себя секс-просветительницей и вдохновительницей, а также является феминисткой и ведет нестандартные секс-тренинги. С первых минут пребывания на проекте девушка отличилась своей экстравагантностью. Она подарила холостяку (певец - Егор Крид) резиновую куклу, объяснив, что это символ места женщины в современном российском обществе: «Нас, девочек, с детства учат, что нам нужно обязательно выйти замуж. Это самое ценное, что может случиться с нами в жизни, а для этого нам необходимо бесконечно худеть, качать себе сиськи...» В конце она подытожила, что это шоу и есть рассадник сексизма, а она пришла для того, чтобы это изменить. 

 

Незадолго до выхода первой серии, Елена заявила в своих личных аккаунтах, что больше не занимается секс-тренингами, но консультации проводит, а также открыта к сотрудничеству с проектами, связанными с сексуальным образованием. 

 

Что же это? Очередной пиар-ход или что-то еще? По сути дела, это не так важно, как то заблуждение, которому она и подобные «секс-коучи» подвергают общественность.

 

Во-первых, для многих женщин замужество, действительно, является важным жизненным аспектом. Но то, что ради этого они бесконечно мучают себя, пытаясь соответствовать красивой кукле ради внимания мужчин - устарелое мнение. Мы уверенно можем утверждать обратное. Запросы, с которыми женщины приходят в тренинг-центры «СЕКС.РФ», направлены на улучшение качества их сексуальной жизни, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Они приходят на тренинги, чтобы разобраться в себе и в психологии отношений. Они чувствуют, что именно этого им не хватает для крепких отношений и счастливой семейной жизни. И они стремятся к этому через самопонимание и образование.

 

Во-вторых, сексуальное образование - это образование. Оно не может строиться на провокационных выходках, схожих с теми, что делает  Лесли,  Рыдкина и др. Специалисты в области сексологии и психологии не нуждаются в подобной провокации, если их экспертность и знания позволяют давать людям качественную информацию. Им просто не нужна такая самореклама. 

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Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости секс
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