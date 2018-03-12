Виктория Костюк: о причинах измен и способах снижения их вероятности

Фото из открытых источников

Почти каждый, кто хоть раз в жизни был в любовных отношениях, так или иначе, сталкивался с темой измен. На эту тему написано много книг, снято огромное количество фильмов. Сегодня измены обсуждаются в СМИ и на телевидении. Супружеская неверность, к сожалению, – не редкость в современных семьях и сопровождается болью, разочарованием, обидой того, кому изменили и часто чувством вины того, кто изменил. Возможно, эта статья поможет лучше осознать, что происходит в ваших отношениях, и вовремя предотвратить измену.

Прежде чем рассматривать более подробно причины измен, давайте, для начала, рассмотрим значение слова «измена».

Есть несколько значений слова «измена». Супружеская измена по-другому называется адюльтером, что в переводе с французского (adultere) – нарушение супружеской верности, прелюбодеяние. В толковом словаре Ефремовой «измена» – предательство, вероломство. Большинство супружеских пар воспринимают измену именно как предательство. Мне бы хотелось через разбор слова «предательство», а точнее через его состав и значение прояснить смысл слова «измена». Предательство: корень «преда» – с иврита «парад» – отделяться, расставаться; разделятся, отходить. Действительно, многими из нас измена воспринимается как отдаление, отделение партнера. Факт измены заставляет нас ощущать, что психологически мы уже не вместе, не пара. Это вызывает у нас сильную душевную боль и разочарование.

В жизни встречаются разные варианты того, что партнеры могут подразумевать под изменой. Кто-то считает, что традиционный секс – это измена, а другие виды секса – нет. Кто-то считает, что секс любого вида, но с партнером противоположного пола. А если сексуальные отношения с партнером того же пола, то это не измена. Виртуальный секс часто считают изменой. Кто-то считает, что если партнер влюбился в другого человека, даже если они просто проводят время вместе, то это тоже измена.

Таким образом, измене можно дать еще одно определение – добровольно допускаемые сексуальные и (или) любовные отношения с внебрачным партнером, в которые один из партнеров вступает тайно или без разрешения лица, с которым находится в постоянных отношениях.

Теперь давайте рассмотрим причины измен. Наиболее полно их представила в своей книге «Психология семейных кризисов» Олифирович Н. И.:

1. Отсутствие эмоциональной близости между супругами.

2. Супружеская несовместимость (прежде всего, сексуальная).

3. Охлаждение чувств в браке.

4. Сексуальное воздержание партнера по браку, связанное с болезнью супруга, его длительным отсутствием.

5. Разочарование супругов друг в друге.

6. Актуализация семейных сценариев (партнеры ведут себя так, как вели себя их родители в семейной системе).

7.Один из партнеров стремится доказать свою мужественность (женственность).

8. Страх быть «поглощенным» одним из партнеров. И тогда измена – это способ регулирования психологической дистанции в супружеской системе.

9. Месть одного партнера другому за причиненные страдания.

Не менее важную роль играют факторы, сопутствующие супружеской неверности, которые указывает автор:

- химические зависимости одного из партнеров;

- большая разница в возрасте между супругами;

- низкий материальный достаток семьи;

- отсутствие совместного досуга супругов;

- большое количество свободного времени у одного из партнеров.

Еще одной из распространенных причин измен можно указать жизненный кризис одного из партнеров. Чаще это происходит с мужчинами в среднем возрасте, когда определенные цели достигнуты, но есть моменты, которые не удовлетворяют. Мужчина чувствует себя нереализованным, и чтобы ощутить контроль над своей жизнью, находит выход в измене.

Частой из причин измен является страх отвержения одним из партнеров по браку. Дин Делис в своей книге «Парадокс Страсти: она его любит, а он ее нет» говорит о том, что через какое-то время в отношениях один из партнеров теряет ощущение своей привлекательности для другого. Одновременно с этим возникает боязнь быть отвергнутым, а также усиливается жажда наслаждения (желание удовлетворить свои потребности с помощью партнера). Это приводит к неуверенности, ревности, беспомощности, контролю над чувствами и действиями партнера. Происходит углубление привязанности одного партнера и отдаление другого, но партеры этого часто не замечают. Один охвачен страстью обладать, а другой испытывает вину, что не может удовлетворить потребности. Отношения теряют чувство равновесия. Чувство отвержения и, как следствие, отдаление партнеров являются одной из причин измен.

Из выше сказанного следует, что шанс избежать измен выше в тех отношениях, где присутствует здоровая привязанность. Где отсутствуют тотальный контроль партнера, потеря самообладания, чувство неуверенности одного из партнеров и превосходства – другого, слияние с партнером. Где партнеры могут легко обходиться друг без друга и удовлетворять свои потребности самостоятельно или приемлемым для обоих супругов способом.

Важно отметить, что измена может являться одним из способов сохранить отношения, как бы парадоксально это не звучало. Наиболее частой причиной неверности в отношениях является желание удовлетворить неудовлетворенные в супружеских отношениях потребности с внебрачным партнером. Потребность в ласке, нежности, заботе – чаще у женщин, потребность в повышении самооценки – чаще у мужчин. Когда эти потребности в отношениях не удовлетворяются, то в семейной системе возникает напряжение (раздражение, обиды), и чтобы снизить это напряжение и сохранить семью, партнеры «идут на сторону». На какое-то время это помогает, а потом снова возникает напряжение, поэтому в таких семьях измены – частое явление.

Что же можно предпринять, чтобы снизить вероятность измены в отношениях? Прежде всего, партнеры могут заранее договориться об обязательствах (правилах) в отношениях. К сожалению, большинство пар избегают этого процесса, думая, что еще не время: только познакомились, только был первый секс, только начали жить вместе, только поженились и так далее. А потом измена является неожиданностью и ударом для одного из партнеров. В паре важно определить, что такое измена для каждого, и договориться, что можно считать изменой, а что нет. Так же, до вступления в отношения, выяснить у партнера, присутствует ли у него такая ценность, как верность в супружеских отношениях, как было в его семье, были ли измены в его прошлых отношениях и по какой причине.

Необходимо разговаривать друг с другом: о своих чувствах и желаниях в отношениях, учиться договариваться, а не идти на компромиссы, чтоб каждого партнера удовлетворял исход договора.

Если же измена уже произошла в вашей паре, и вы решили сохранить отношения, то важно выяснить причину измены, разделить ответственность за это между двумя партнерами. Важно учиться прощать и отпускать прошлое, понимая, ради чего вы сохраняете эти отношения. А причины могут быть разные: любовь, дети, материальные причины, дружба.

Для тех пар, кто сам не справился с ситуацией измены в отношениях, существует семейная терапия, где квалифицированные специалисты помогут вам в безопасной обстановке решить важные для вас вопросы. Психолог может вам помочь не только сохранить отношения, но выйти на новый, более глубокий уровень, где есть доверие, искренность и честность.

Виктория Костюк, семейный психолог, детский психолог, гештальт-консультант