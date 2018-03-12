Названые самые любимые направления для летнего отдыха у россиян

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Специалисты Ассоциации туризма представили рейтинг туристических предпочтений россиян. Последние, как сообщает ресурс newstraveller.ru, уже сейчас весьма активно занимаются бронированием туров на летний период.

Когда речь заходит о летнем отдыхе, жители Российской Федерации в основной своей массе традиционно предпочитают Турцию. Эта страна привлекает наших туристов относительно доступными ценами, качественным сервисом и, в частности, системой "всё включено", которой, как отмечают эксперты, очень не хватает многим отечественным курортам.

Кроме Турции, россияне бронируют туры в Испанию, а также в Грецию и на Кипр. Там несколько дороже, но Турция, в конце концов, имеет свойство надоедать.

А вот среди российских курортов популярностью пользуются Краснодарский край и Крымский полуостров. Но популярность отечественных мест для летнего отдыха, как с сожалением констатируют представители туристической индустрии, не идет ни в какое сравнение с популярностью той же Турции.

«Россиянам, во-первых, приелись родные пейзажи и хочется экзотики, а во-вторых — не хватает системы "всё включено"», — говорят специалисты.