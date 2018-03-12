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Названые самые любимые направления для летнего отдыха у россиян

Понедельник, 12 Марта 2018 14:09
Названые самые любимые направления для летнего отдыха у россиян Фото из открытых источников

Специалисты Ассоциации туризма представили рейтинг туристических предпочтений россиян. Последние, как сообщает ресурс newstraveller.ru, уже сейчас весьма активно занимаются бронированием туров на летний период.

 

Когда речь заходит о летнем отдыхе, жители Российской Федерации в основной своей массе традиционно предпочитают Турцию. Эта страна привлекает наших туристов относительно доступными ценами, качественным сервисом и, в частности, системой "всё включено", которой, как отмечают эксперты, очень не хватает многим отечественным курортам.

 

Кроме Турции, россияне бронируют туры в Испанию, а также в Грецию и на Кипр. Там несколько дороже, но Турция, в конце концов, имеет свойство надоедать.

 

А вот среди российских курортов популярностью пользуются Краснодарский край и Крымский полуостров. Но популярность отечественных мест для летнего отдыха, как с сожалением констатируют представители туристической индустрии, не идет ни в какое сравнение с популярностью той же Турции.

 

«Россиянам, во-первых, приелись родные пейзажи и хочется экзотики, а во-вторых — не хватает системы "всё включено"», — говорят специалисты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости отдых

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