В Японии на аукционе за $67 тысяч ушел гигантский тунец

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Японские рыбаки поймали тунца, масса которого составляет четыре с половиной сотни килограммов, а длина — двести семьдесят четыре сантиметра. Огромного тунца, как сообщают локальные СМИ, продали на аукционе за внушительные 7.15 миллионов иен.

Это, если что, примерно шестьдесят семь тысяч американских долларов. Почему так дорого? Потому что речь, как особенно подчеркивается, идет о самом крупном тунце за всю историю рыболовства страны восходящего солнца.

"Мы начали вести систематический учет размеров выловленных рыб в 1949 году, то есть уже почти семьдесят лет назад. И за это время нам ни разу не попадались столь крупные тунцы — размер и масса этой рыбы являются действительно рекордными", — говорят официальные представители японской федерации рыболовных кооперативов.

Гигантского тунца поймали девятого марта, недалеко от островов Огасавара. Они располагаются в пяти с половиной сотнях километров к югу от Хонсю.

"Мы почти час вытаскивали этого гиганта из воды. Я сразу понял, что нам попалась какая-то по-настоящему могучая рыбина, но даже я не представлял себе, до какой степени огромной она окажется", — рассказывает Юдзи Охас, капитан шхуны "Рёан-мару", рыбакам которой удалось поймать гигантского тунца.