Четверг 08 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Троицкая Марина - самая деловая леди Санкт-Петербурга

Троицкая Марина - самая деловая леди Санкт-Петербурга

Среда, 07 Марта 2018 19:05
Троицкая Марина - самая деловая леди Санкт-Петербурга Фото из открытых источников

При всем кажущемся гендерном равноправии, женщинам добиться успеха сложнее, чем мужчинам. К примеру, среди кандидатов наук женщины составляют всего 42%, среди докторов – 25%. Причины такого соотношения самые разнообразные: начиная от особенностей нашего менталитета и заканчивая тем, что женщинам приходится «отвлекаться» на основную, поставленную природой, задачу: рождение и воспитание детей.

 

А между тем уже есть дамы, которые преуспели во всем: и в семье, и в карьере.

 

Знакомьтесь: самая деловая леди Санкт-Петербурга, Троицкая Марина Сергеевна. Марина Сергеевна уверенно решила стать частью того небольшого процента женщин, имеющих научную степень. Именно поэтому сегодня она - соискатель ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.

 

Предмет для исследования в своей научной работе Марина Сергеевна выбрала не из легких. Ведь среди методов научного исследования подобного вида применяют не только общенаучные и специально-юридические средства, но и элементы философско-методологического плюрализма и понимания права. Кроме того, такие работы обхватывают как теоретическую юриспруденцию, эволюцию права и государства во времени, так и практическую их реализацию. Последняя в наше непростое время весьма противоречива.

 

Безусловно, справиться с таким заданием без собственных знаний и опыта невозможно. А он у Марины Сергеевны есть, да еще какой: она занимала должности государственного советника Санкт-Петербурга 2 класса и начальника управления земельных ресурсов Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО). 

 

Марина Сергеевна не просто занимала должности, а погружалась в дело с головой, со всей мерой ответственности. Доказательство тому – награждение личной грамотой от бывшего мэра Петербурга Валентины Матвиенко.

 

Все успеть невозможно, либо карьера, либо семья, скажете вы. И будете неправы. Успешный человек при желании может быть успешен во всем: и в работе, и в семье. У Троицкой Марины Сергеевны прекрасная семья: муж и двое детей. Но ко всем этим успехам она шла через упорный труд.

 

Сейчас Марина Сергеевна находится в отпуске по уходу за ребенком. Женщины (и даже некоторые мужчины!) знают, что это не просто «сидеть дома». Уход за детьми – такой же ответственный и тяжелый труд. Причем, круглосуточный, без отпусков и выходных. «Работа мамой» не мешает Марине Сергеевне идти дальше в достижении намеченных целей. Как уже упоминалось выше, сейчас она – соискатель ученой степени кандидата юридических наук. И, несомненно, станет им!

 

Без лишней скромности констатируем очевидный факт: Марине Сергеевне удается гармонично совмещать и работу, и дом, и научную деятельность. И каждой из этих сфер она отдается полностью с равной степенью ответственности. В этом и есть секрет успеха самой деловой леди Санкт-Петербурга.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Вне политики   Теги Новости СанктПетербург

Главное за сутки
Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон…
Крушение вертолета в Чечне: Погибли как минимум 5 человек Крушение вертолета в Чечне: Погибли как минимум 5 человек На территории Чеченской Республики разбился вертолет Ми-8, принадлежавший одной из спецслужб. По данным информационного агентства РИА Новости, при крушении Ми-8 погибли как минимум пять человек. Источник, который поделился этой печальной…
Путин рассказал, каково быть «главным мировым злодеем» Путин рассказал, каково быть «главным мировым злодеем» Владимир Путин привык быть главным мировым злодеем в глазах западной пропаганды, поэтому такая оценка его совсем не задевает и уж тем более не пугает. Президент Российской Федерации прокомментировал ярлык, который…

Читайте также
Мультфильмы и игры в жизни ребенка Мультфильмы и игры в жизни ребенка Каждый маленький ребенок — это чистый лист, неокрепший росток, на который оказывается множество влияний. Внутренний мир малыша еще на этапе формирования. И существенную роль в этом процессе играет вся внешняя…
Учёные: Людям старше 60 лет нужно обязательно заниматься любовью Учёные: Людям старше 60 лет нужно обязательно заниматься любовью Пожилые люди, которые несмотря на возраст сохраняют активность в любви, тем самым защищают себя от развития старческих нейродегенеративных заболеваний — выяснили ученые из Великобритании. Которые в лице сотрудников Университета Ковентри…
В Госдуме хотят упростить получение гражданства РФ для крымчан‍ В Госдуме хотят упростить получение гражданства РФ для крымчан‍ В Государственную думу Российской Федерации был внесен законопроект об упрощении получения российского гражданства крымчанами, которых не было на территории Крымского полуострова до 18-го марта 2014-го года. Соответствующий проект закона, как…
Шотландцы, британцы и мейн-куны – самые популярные породы кошек в России Шотландцы, британцы и мейн-куны – самые популярные породы кошек в России 1 марта в России отмечают Международный день кошек. Накануне праздника эксперты Avito выяснили, в каких городах страны больше всего любят усатых-полосатых, какие породы кошек самые популярные и сколько стоит обзавестись…
Фото
Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой

Небольшая деревня, лежащая на одном из 400 островов Шенгси, расположенных к востоку от китайской про...

Видео

 

Звезды российской эстрады записали гимн движения Putin Team

Опрос

Какая тема из послания президента для вас самая важная?

 

Анекдот дня

Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.