Троицкая Марина - самая деловая леди Санкт-Петербурга

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При всем кажущемся гендерном равноправии, женщинам добиться успеха сложнее, чем мужчинам. К примеру, среди кандидатов наук женщины составляют всего 42%, среди докторов – 25%. Причины такого соотношения самые разнообразные: начиная от особенностей нашего менталитета и заканчивая тем, что женщинам приходится «отвлекаться» на основную, поставленную природой, задачу: рождение и воспитание детей.

А между тем уже есть дамы, которые преуспели во всем: и в семье, и в карьере.

Знакомьтесь: самая деловая леди Санкт-Петербурга, Троицкая Марина Сергеевна. Марина Сергеевна уверенно решила стать частью того небольшого процента женщин, имеющих научную степень. Именно поэтому сегодня она - соискатель ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.

Предмет для исследования в своей научной работе Марина Сергеевна выбрала не из легких. Ведь среди методов научного исследования подобного вида применяют не только общенаучные и специально-юридические средства, но и элементы философско-методологического плюрализма и понимания права. Кроме того, такие работы обхватывают как теоретическую юриспруденцию, эволюцию права и государства во времени, так и практическую их реализацию. Последняя в наше непростое время весьма противоречива.

Безусловно, справиться с таким заданием без собственных знаний и опыта невозможно. А он у Марины Сергеевны есть, да еще какой: она занимала должности государственного советника Санкт-Петербурга 2 класса и начальника управления земельных ресурсов Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО).

Марина Сергеевна не просто занимала должности, а погружалась в дело с головой, со всей мерой ответственности. Доказательство тому – награждение личной грамотой от бывшего мэра Петербурга Валентины Матвиенко.

Все успеть невозможно, либо карьера, либо семья, скажете вы. И будете неправы. Успешный человек при желании может быть успешен во всем: и в работе, и в семье. У Троицкой Марины Сергеевны прекрасная семья: муж и двое детей. Но ко всем этим успехам она шла через упорный труд.

Сейчас Марина Сергеевна находится в отпуске по уходу за ребенком. Женщины (и даже некоторые мужчины!) знают, что это не просто «сидеть дома». Уход за детьми – такой же ответственный и тяжелый труд. Причем, круглосуточный, без отпусков и выходных. «Работа мамой» не мешает Марине Сергеевне идти дальше в достижении намеченных целей. Как уже упоминалось выше, сейчас она – соискатель ученой степени кандидата юридических наук. И, несомненно, станет им!

Без лишней скромности констатируем очевидный факт: Марине Сергеевне удается гармонично совмещать и работу, и дом, и научную деятельность. И каждой из этих сфер она отдается полностью с равной степенью ответственности. В этом и есть секрет успеха самой деловой леди Санкт-Петербурга.