В Москве на выставке кошек выбрали усатого мэра города

В Москве прошла одна из самых крупных российских выставок кошек «Кэтсбург 2018». Более 1000 представителей 40 разных пород собрались 3 и 4 марта под крышей выставочного центра «Крокус Экспо», чтобы побороться за звание «Почетного гражданина города».
За выходные выставку посетили более 10 000 человек. Гости «Кэтсбурга» могли познакомиться с различными породами и найти себе нового друга, получив профессиональную консультацию по уходу. Для самых маленьких посетителей работала игровая зона с веселыми аниматорами, интересными конкурсами, «изо-студией» и аквагримом, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.
Специалисты по достоинству оценили всех участников и выбрали самых ярких животных. В конце второго дня выставки победители каждой из систем вышли на главную аллею кошачьего города, где компетентные судьи выбрали трех чемпионов.
Международная выставка «Кэтсбург» – важное событие не только для породистых, но и для обычных кошек. На мероприятии традиционно присутствуют представители кошачьих приютов, которые предлагают всем желающим взять себе под опеку питомца. В этом году всего за два дня работы более 15 кошек из организаций «Лесной приют», «Я свободен», «Вторая жизнь» обрели своих любящих хозяев.
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