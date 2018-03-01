Названы идеи подарка на 8 марта: Самые вкусные подарки для любимой

Фото из открытых источников

Каждая женщина мечтает выглядеть великолепно, особенно накануне 8 марта! Уникальные десерты «0 калорий» станут самым оригинальным и полезным подарком, которые придутся по вкусу всем без исключения!

Какой подарок выбрать для любимой, который точно придется ей по вкусу? Этим вопросом накануне 8 марта озадачена сильная половина человечества. Тогда как прекрасная половина с наступлением весны стремится к совершенствованию форм всеми доступными способами и средствами. Бренд «0 калорий» создал линейку десертов нового поколения, которые идеально воплощают желания обеих половинок, и станут прекрасным сладким подарком на самый романтичный праздник в году!

Нежнейшие суфле, пана-котты с разнообразными ягодными топингами, классические торты и воздушное безе тают во рту и обладают ярким запоминающимся вкусом, тогда как их калорийность в 5-8 раз ниже классических аналогов – от 50 до 100 калорий на 100 грамм. Такое уникальное сочетание стало возможным благодаря полной замене жиров, муки и сахара на экстракт стевии, пищевые волокна, яичный белок и натуральные ягоды.

Наслаждаясь десертами «0 калорий», девушки могу забыть о диете, ведь при сохранении традиционного вкуса, эти сладости при минимальной пищевой ценности дарят ощущение легкости и праздника!

А еще их можно дарить любимым мамам, бабушкам, сестрам и подругам – за счет отсутствия вредных жиров, углеводов и сахара эти внусняшки разрешены при диабетическом и диетическом питании.

Дарите любимым только лучшее!