Необычный поцелуй отца жениха и невесты сорвал свадебное торжество

Слишком агрессивный и явно неродственный поцелуй взасос, которому подверг невесту отец жениха, стал причиной драки на свадьбе в Китайской Народной Республике. Инцидент был зафиксирован документально — смотрите видео ниже.
На кадрах видно, как изрядно выпивший свёкр ведет невесту к сцене с микрофоном, чтобы произнести поздравление, однако в процессе решает ее поцеловать, что невесте явно не нравится. В дело вмешиваются многочисленные гости торжества, которые в итоге начинают грандиозную, просто-таки киношную драку.
Праздник испорчен, всё залито кровью и присыпано осколками посуды. Ну, что ж это за свадьба, да без драки — пытается оправдаться виновник происшествия. По словам свекра, он вовсе не хотел ничего дурного, когда лез целоваться к невесте — просто на радостях выпил лишнего и не рассчитал усилий.
Видео с инцидентом на китайской свадьбе, как отмечают китайские же средства массовой информации, стало вирусным. И этот факт не очень-то нравится родственникам молодых, которые, как выяснялось, принадлежат к двум весьма влиятельным кланам. Вот такая вот история случилась в китайском округе Яньчэн.
В Северной Америке, на западной части побережья штата Орегон, находится настоящее чудо природы – Кол...
Закрытие Олимпиады 2018
Подробнее читайте тут.
Украинские СМИ сошлись во мнении, что выиграть у немцев в хоккей в финале Олимпийских игр - это позор.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.