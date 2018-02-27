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Необычный поцелуй отца жениха и невесты сорвал свадебное торжество

Вторник, 27 Февраля 2018 13:06
Необычный поцелуй отца жениха и невесты сорвал свадебное торжество Фото из открытых источников

Слишком агрессивный и явно неродственный поцелуй взасос, которому подверг невесту отец жениха, стал причиной драки на свадьбе в Китайской Народной Республике. Инцидент был зафиксирован документально — смотрите видео ниже.

 

На кадрах видно, как изрядно выпивший свёкр ведет невесту к сцене с микрофоном, чтобы произнести поздравление, однако в процессе решает ее поцеловать, что невесте явно не нравится. В дело вмешиваются многочисленные гости торжества, которые в итоге начинают грандиозную, просто-таки киношную драку.

 

Праздник испорчен, всё залито кровью и присыпано осколками посуды. Ну, что ж это за свадьба, да без драки — пытается оправдаться виновник происшествия. По словам свекра, он вовсе не хотел ничего дурного, когда лез целоваться к невесте — просто на радостях выпил лишнего и не рассчитал усилий.

 

Видео с инцидентом на китайской свадьбе, как отмечают китайские же средства массовой информации, стало вирусным. И этот факт не очень-то нравится родственникам молодых, которые, как выяснялось, принадлежат к двум весьма влиятельным кланам. Вот такая вот история случилась в китайском округе Яньчэн.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Свадьба

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