Необычный поцелуй отца жениха и невесты сорвал свадебное торжество

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Слишком агрессивный и явно неродственный поцелуй взасос, которому подверг невесту отец жениха, стал причиной драки на свадьбе в Китайской Народной Республике. Инцидент был зафиксирован документально — смотрите видео ниже.

На кадрах видно, как изрядно выпивший свёкр ведет невесту к сцене с микрофоном, чтобы произнести поздравление, однако в процессе решает ее поцеловать, что невесте явно не нравится. В дело вмешиваются многочисленные гости торжества, которые в итоге начинают грандиозную, просто-таки киношную драку.

Праздник испорчен, всё залито кровью и присыпано осколками посуды. Ну, что ж это за свадьба, да без драки — пытается оправдаться виновник происшествия. По словам свекра, он вовсе не хотел ничего дурного, когда лез целоваться к невесте — просто на радостях выпил лишнего и не рассчитал усилий.

Видео с инцидентом на китайской свадьбе, как отмечают китайские же средства массовой информации, стало вирусным. И этот факт не очень-то нравится родственникам молодых, которые, как выяснялось, принадлежат к двум весьма влиятельным кланам. Вот такая вот история случилась в китайском округе Яньчэн.