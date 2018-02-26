Интервью с новозеландским премьер-министром назвали "самым ужасным в истории"

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Пользователи Интернета подвергли жесткой критике ведущего программы "60 минут", в студии которой оказалась Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии. Ведущий Чарльз Вули, как посчитали зрители, вел себя максимально непрофессионально.

Поведение Вули было до такой степени далеким от самого формата интервью, что то самое взбесившее пользователей Сети интервью было названо "самым худшим в истории".

Но почему? Что такого сделал Вули? Начал оскорблять Джасинду? Хуже! Он осыпал ее совершенно лишними в данном контексте комплиментами, а затем начал задавать какие-то далекие от политики вопросы. Например — о точном времени зачатия ее ребенка.

"Я беседовал с другими премьер-министрами, но ни один из них не был таким молодым, умным и, главное, привлекательным", — вот такими словами начал разговор с Джасиндой Ардерн ведущий.

И ладно бы ведущий остановился на этом! Так нет, все шестьдесят минут шоу были наполнены подобными высказываниями, а также вопросами, которые были очень далеки от профессиональной деятельности политика. В общем, это не интервью, а тотальное фиаско — говорят зрители Чарльзу Вули.