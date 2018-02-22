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Чтобы научиться правильно обниматься с пандами москвич поедет в Китай

Четверг, 22 Февраля 2018 13:48
Чтобы научиться правильно обниматься с пандами москвич поедет в Китай Фото из открытых источников

Для того, чтобы научиться делать что-то по-настоящему качественно, следует отправиться туда, где проживают мастера выбранного дела. Этого правила придерживаются в руководстве Московского зоопарка, где решили отправить сотрудников в Китай. Зачем? Для того, чтобы эти самые сотрудники научились правильно обнимать панд.

 

Панды сами себя не обнимут — говорит Светлана Акулова, гендиректор Московского зоопарка, отмечая, что в данный момент сотрудники учреждения готовятся к поездке в Китайскую Народную Республику, где, как известно, знают толк в пандах и уходе за ними.

 

"Мы подготовили проект нового павильона для панд, однако сперва его нужно согласовать с китайцами. Кроме представителей зоопарка, которые занимаются этим проектом, в КНР едет наш зоолог — его будут учить ухаживать за пандами и, в частности, обнимать их", — добавляет Акулова.

 

В новом павильоне для панд, как отмечают представители столичного зоопарка, будут жить не только китайские, но и красные панды. В общем, это будет целый парк с пандами, а также саламандрами и птицами. Отечественным любителям панд, соответственно, теперь будет, куда устремиться.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Панды

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