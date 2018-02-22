Модели Gucci вышли на подиум со своими головами в руках

Модные показы, кажется, достигли нового предела экстравагантности — комментируют специалисты киборг-коллекцию, которую представил на Неделе моды в Милане дом Gucci. Алессандро Микеле, креативный глава Gucci, не только превратил подиум в операционную, но еще и выдал моделям... их собственные головы.
Ходить по подиуму с реалистичной копией своей же головы в руках — это довольно непривычное занятие даже для видавших виды моделей, съевших не одну стаю модных собак. Модели Gucci, тем не менее, достойно справились с возложенной на них миссией и, как и задумывали авторы коллекции, поразили любителей моды, как следует.
Кроме голов, модели теребили в руках детенышей драконов, змей, а также прочие совершенно безумные штуки. Все это довольно-таки неплохо сочеталось со стилистикой "уродливости", в которой были выполнены кроссовки моделей и отдельные элементы их нарядов. Какие-то нелепые ленты и камни, балаклавы, а также совсем уж неописуемые предметы одежды — дизайнеры модного дома Gucci знают толк в своем ремесле.
"Работа модного дизайнера очень похожа на хирургию — резка, сборка и эксперименты", — говорит главный автор коллекции Алессандро Микеле.
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