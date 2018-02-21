Международный день родного языка‬ отмечают ‪21 февраля в России

Любителям праздновать разнообразные международный дни, отмечаемые по тому или иному поводу практически каждый день, стоит знать, что сегодня, двадцать первого февраля, в России отмечается Международный день родного языка.
Событие, безусловно, гораздо более важное, чем какой-нибудь международный день квашеной капусты, завернутой в блины. Международный день родного языка был учрежден семнадцатого ноября 1999-го года на тридцатой юбилейной конференции, которую ЮНЕСКО (специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры) проводит с целью сохранения и развития культурного разнообразия и, в частности, поддержки многоязычности.
Дата, как необходимо отметить, была выбрана отнюдь не случайно — 21 февраля 1952 года произошли трагические события в Дакке — полицейские расстреляли демонстрантов, которые добивались госстатуса для языка бенгали.
В мире, согласно актуальной статистике, существует семь тысяч языков. Однако активно используемыми можно назвать всего пятьсот шестьдесят. Сохранение языков, в этом свете, является весьма важной задачей. Русскому языку, впрочем, исчезновение пока что не грозит, так что хотя бы на этот счет можно не волноваться.
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Хорошо, что детские мечты не сбываются, иначе мне бы сейчас было 35, у меня был бы черный ваз 2109 с тонированными стеклами, и я бы на рынке продавал картриджи для Dendy и Sega.
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