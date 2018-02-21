Лучший сексолог месяца Тигран Саарян

Тигран Саарян – практический сексолог, каких в нашей стране можно пересчитать по пальцам, так как сексологи обычно ограничиваются разговорами, не дают практических техник.
Тигран проводит тренинги для мужчин (секс-коучинг), массажные сеансы для женщин и семейных пар, а также является основателем авторской школы женского удовольствия. Он обучает вагинальному оргазму, струйному оргазму (сквирту), мультиоргазмичности, классическому и эротическому массажу, насыщенной сексуальной прелюдии. Всё это делается на основе богатого семилетнего опыта и хорошего знания женской интимной анатомии и физиологии.
В 2012-2013 гг. Тигран окончил двухмесячные курсы «Основы медицинского массажа» в Институте восстановительной медицины и экспресс-курс «Эротический (тантрический) массаж» в Первом профессиональном институте эстетики, а в марте 2018 г. заканчивает полугодовое обучение на женского сексолога на авторском курсе по сексологии Насти Михеевой.
За семь лет практической работы Тигран Саарян научился тонко чувствовать своих клиентов и их потребности, в том числе и те, которые они боятся сформулировать сами себе. В настоящее время Тигран продолжает свое обучение и профессиональное развитие по выбранному направлению, общается в среде сексологов и врачей.
И хотя область его профессиональных интересов весьма пикантна, клиентов у него с каждым месяцем становится все больше и больше.
Мужчины приходят к нему для того, чтобы не просто повысить свое сексуальное мастерство за счет нескольких новых техник или секретных приемов, но научиться лучше понимать женщину, читать ее реакции и буквально предвосхищать желания. Полный индивидуальный практический обучающий курс для мужчин состоит на данный момент из трёх занятий. На курс мужчина может прийти со своей возлюбленной, в этом случае обучение даст колоссальный эффект, подарит яркие ощущения и эмоции, поможет еще больше сблизиться и укрепить отношения в паре. Если у мужчины нет партнерши, она будет предоставлена ему на время обучения.
Почему нужна практика? Потому что невозможно изучать анатомию и более ста различных техник массажа по телу и интимного массажа исключительно теоретически. Партнёрша во время обучения даёт ценнейшую обратную связь о своих ощущениях, без которой сложно оценить эффект от техник. Только практическое обучение дает необходимый эффект, только под руководством инструктора и с обратной связью от партнёрши можно освоить силу нажима, правильную постановку рук и т.д.
Особая часть обучающего курса посвящена женской интимной анатомии и физиологии, без глубокого знания которой бессмысленно изучать техники. Быстро освоить материал курса помогает авторская методика преподавания, разработанная Тиграном.
Если мужчины приходят к Тиграну за обучением сексуальным премудростям, то женщины приходят для того, чтобы получить новые, ни с чем не сравнимые ощущения от эротического массажа, интимного массажа, расслабиться, освободиться от стресса. Тигран помогает женщине выявить эрогенные места, раскрыть их, повысить их чувствительность.
Но ведь самая мощная эрогенная зона – это мозг, поэтому тут не обходится без элементов психотерапии, и методика Тиграна позволяет выявить и проработать то, что мешает в голове возбуждению. Это такие проблемы, как гиперконтроль, тревожность, недоверие мужчинам, стыд, недовольство собой и многие другие.
Перед началом каждого сеанса собирается «анамнез» – как по анатомическим моментам, так и по психологическим.
Особое внимание Тигран Саарян уделяет работе с женскими сексуальными дисфункциями, такими, как полная аноргазмия (полное отсутствие оргазмов), вагинальная аноргазмия (отсутствие вагинального оргазма), слабые ощущения во время полового акта, дискомфорт во время полового акта, вагинизм. Тигран уверен в том, что не бывает женщин, неспособных испытать оргазм. Если оргазм не приходит, значит женщина, скорее всего, просто не знает своего тела, зажата в тисках стресса или стеснения, не умеет расслабляться физически и умственно. Все эти проблемы успешно решаются при помощи различных, в том числе нестандартных приемов массажа, экзотических воздействий, расслабленной и доверительной атмосфере, которую Тигран создает на своих сеансах.
Но крайне важно отметить, что интима на сеансах и тренингах нет, прикосновения к интимной зоне производятся руками в стерильных одноразовых перчатках и только с согласия женщины. В любой момент женщина может при желании прекратить сеанс либо ограничить его откровенность (например, ограничиться только классическим массажем). Пообщавшись с Тиграном, задав ему вопросы по теме, прочитав его статьи в социальных сетях, отзывы клиентов, можно убедиться в его адекватности. Также можно назначить предварительную встречу-знакомство.
Добавьте капельку счастья.
ВКонтакте: https://vk.com/saaryan_t
Facebook: https://www.facebook.com/saaryan.tigran
Веб-сайт по тренингам: http://touchmastery.ru/
Группа ВКонтакте по сеансам: https://vk.com/massage4woman
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