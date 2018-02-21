Олимпиада 2018: Шокирующие статуи с фаллосами стали мемом

Зимние Олимпийские игры, которые завершаются в южнокорейской Пхенчхане, запомнятся не только многочисленными спортивными и политическими скандалами, но и довольно странными статуями, установленными рядом с пресс-центром Игр. Инсталляция, которая называется "Люди-пули", с таким же успехом могла бы именоваться, скажем, "Люди-фаллосы".
Статуи, как необходимо признать, действительно выглядят очень и очень странно для всех, кроме жителей Южной Кореи, в которой существует настоящий культ изображений мужских половых органов.
Это, кстати, довольно интересный феномен, заслуживающий отдельного масштабного исследования. Подобного культа, как отмечают эксперты по Азии, нет даже в Японии, которая знаменита своими весьма шокирующими (особенно для представителей западной цивилизации) культурными особенностями.
О том, что корейские "люди-фаллосы" удивили даже видавших виды японцев, свидетельствует тот факт, что скульптуры стали мемом в японском сегменте Интернета (да и не только, кстати, в японском). Японцы, в частности, назвали инсталляцию モ ル ゲ ッ ソ ヨ. Это можно очень примерно перевести как "я понятия не имею".
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